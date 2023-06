Mar Rosso tutto l’anno: la promessa di Going con voli e resort

Al via l’operazione Mar Rosso di Going e il tour operator annuncia già che diventerà annuale. Partono il 18 giugno e proseguono fino al 5 novembre i collegamenti aerei diretti, operati da Aeroitalia, da Bergamo per Sharm el Sheikh. Una sequenza di operazioni charter che punta sulla comodità dello schedule: si decolla dallo scalo orobicoalle 12.55 di ogni domenica per arrivare sul Mar Rosso alle 17.25, destinazione Sunrise Diamond Beach Resort, la nuova struttura a 5 stelle scelta dal tour operator quest’anno. Invece, al ritorno, il volo è programmato alle 18:55 la domenica successiva.

L’operazione parte con un offerta settimanale che supera i 200 posti a settimana. «L’accoglienza del prodotto è stata ottima, siamo pieni per le prime due partenze del 18 e 25 giugno – commenta Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – E soprattutto non sarà ristretta all’estate ma diventerà annuale: stiamo negoziando l’inverno per quanto riguarda la parte di operativo aereo da novembre a marzo, per poi riprendere con la summer da aprile in avanti. daremo continuità a Milano e Bergamo ma stiamo pensando anche ad altri aeroporti».

Anche il progetto Going Resort guarda all’espansione: «Per l’inverno punteremo sulle destinazioni classiche e stiamo lavorando sulla summer 2024 per il Mediterraneo. Le linee di prodotto che avevamo annunciato ora si stanno arricchendo con contenuti, prodotti e destinazioni».

A destinazione, l’operatore mette in pratica concetto di stylosophy, «coniato per raccontare la nostra idea di Going Resort, e di un Mar Rosso proposto in modo nuovo. L’obiettivo è trovare strutture di livello non solo sul fronte delle stelle ma anche del servizio e degli standard, e ci siamo rivolti a Sunrise, catena con portfolio 5 stelle e 5 stelle lusso. Il cliente cerca servizi, posizione, ambiente piacevole. Il nostro resort dista una quindicina di minuti dalle zone classiche che si vanno a visitare. La struttura si adatta a diversi target, famiglia, adulti, coppie, c’è anche una spiaggia only adults, una barriera corallina accessibile anche a portata di snorkeling da un pontile. Inoltre, il nostro obiettivo era dare un’amosfera internazionale e portare all’interno un touch nostrano. Integreremo il team italiano con cinque persone che cureranno intrattenimento serale».

L’operazione accende la sinergia con la divisione Going4Cruises: nella stagione 2023-24 chi prenota la crociera in Egitto potrà abbinare il soggiorno presso il resort grazie all’aggiunta dell’ultima toccata proprio a Sharm.

E anche il sodalizio con lo scalo di Bergamo è destinato a rafforzarsi, anche in ragione dell’apertura dello scalo verso nuove aree, in primis gli Emirati Arabi e, di riflesso, verso le destinazioni long haul in connessione dagli hub del Golfo, con i nuovi voli di Air Arabia e FlyDubai.

«L’ottimo posizionamento dell’aeroporto di Bergamo e gli orari dei voli fanno dell’offerta Mar Rosso di quest’anno il miglior risultato di sempre su una destinazione che si sta rivelando il passepartout di un’estate partita con tante richieste di preventivazione per l’area egiziana. Certamente proseguiremo le operazioni di volo tutto l’anno, andando ad arricchire ulteriormente la programmazione per un bacino di viaggiatori, come quello della Lombardia orientale, cresciuto notevolmente grazie al terzo aeroporto italiano», conclude Casabianca.

In foto, Maurizio Casabianca con Dario Nanna, commercial aviation Sacbo