OnBoard su Msc Crociere: cronache dal mare

Ci sono nuove sfide via mare che vanno narrate dal mare. Torna così OnBoard, resoconto dalla “pancia” di una nave, prodotto che Msc Crociere ha scelto per raccontare il debutto di Bari come homeport per la stagione invernale con un itinerario inedito.

«L’idea di una nave a Bari per crociere settimanali 12 mesi all’anno, e non solo d’estate, nasce da un progetto più ampio partito 20 anni fa: avere il Mediterraneo al centro della programmazione tutto l’anno – spiega Leonardo Massa, vice president sud Europa della divisione crociere del Gruppo Msc – Nel 2005 Msc Sinfonia fu la prima unità che posizionammo nel Mediterraneo d’inverno per crociere di sette notti scommettendo su tre fattori: che esistesse un pubblico interessato a visitare l’area in questa stagione; che la destinazione potesse essere appealing non solo per i clienti all’estero ma anche per gli italiani; che potessimo contribuire alle economie locali non solo nei canonici mesi estivi. Il progetto è andato avanti, le navi nel Mediterraneo sono aumentate e, se finora abbiamo destagionalizzato l’area occidentale, quest’anno lanciamo un’ulteriore sfida sul versante orientale: posizioniamo Msc Sinfonia (che ancora una volta fa da apripista, ndr) da Bari tutto l’inverno. Salpano così le crociere di sette notti verso Grecia e Turchia a novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo».

L’itinerario parte ogni sabato da Bari: prima tappa Atene, poi Msc Sinfonia prosegue verso la Turchia con Izmir e una sosta lunga a Istanbul; per toccare ancora la Grecia, sulla via del ritorno, con lo scalo a Corfù.

«Il prodotto sta già avendo successo: c’è stata una risposta eccellente dai mercati internazionali ma, come sempre, è il mercato italiano ad aver reagito con più entusiasmo; e sta anche producendo volumi interessantissimi. Con le crociere da Bari aumentiamo la nostra presenza complessiva nel Mediterraneo d’inverno; quest’anno siamo a quattro navi: tre nel Tirreno e una, appunto, in Adriatico/Egeo».

Bari homeport d’inverno «per noi è l’inizio di una nuova storia che vogliamo raccontare e portare avanti nei prossimi anni, magari ampliando l’offerta in futuro. Come facciamo sempre con le cose che funzionano», conclude Massa.

Il diario di bordo di questo debutto sarà pubblicato sul numero cartaceo de L’Agenzia di Viaggi Magazine del 18 dicembre 2024.

Il reportage sarà anticipato da quattro articoli online pubblicati nell’arco di altrettante settimane. I temi-chiave su cui verranno accesi i riflettori saranno: destagionalizzazione, spettacoli serali, attività di bordo in navigazione ed escursioni.

Seguiteci in questo nostro nuovo viaggio OnBoard.