Maxi sciopero del 4 giugno: i voli cancellati

Una domenica ad alto tasso di cancellazioni per il trasporto aereo italiano a causa del maxi sciopero indetto da numerose sigle sindacali. La mobilitazione era prevista per lo scorso 19 maggio,ma le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo avevano annunciato il differimento al 4 giugno come gesto di solidarietà per l’alluvione in Emilia Romagna.

Sciopera, quindi, il personale Enav (Ente nazionale per l’aviazione civile) e i lavoratori dell’handling cioè i servizi aeroportuali e di diverse compagnie.

La compagnia Ita Airways ha pubblicato sul sito web l’elenco dei voli cancellati: in totale sono 116 voli, tra nazionali e internazionali. Il vettore tricolore ha annunciato di aver “attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 60% riuscirà a volare nella stessa giornata del 4 giugno. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 19 maggio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

La lista dei voli Ita Airways cancellati

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 4 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 9 giugno 2023.

Come di consueto, l’Ente nazionale di aviazione civile ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti per il 4 giugno 2023, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia. Si tratta di tutti i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Nonché i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

L’elenco delle mobilitazioni:

– Personale Enav Milano e Roma – 4 ore – dalle 13.00 alle 17.00;

– Personale dipendente Società di handling aeroportuale – 4 ore – dalle ore 12.00 alle 16.00;

– Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling – 24 ore – dalle ore 00.01 alle 23.59;

– Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – 24 ore – dalle 00.01 alle 23.59;

– Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto – 24 ore – dalle ore 00.00 alle 23.59;

– Personale Vueling – 24 ore – dalle 00.01 alle 24.00;

– Personale Air Dolomiti – 24 ore – dalle 00.01 alle 24.00;

– Personale di terra della compagnia Emirates – 4 ore – dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

– Personale di terra della compagnia American Airlines – 4 ore – dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

– Personale Volotea – 24 ore.