Mice, Annamaria Ruffini confermata nella hall of fame di Eventex

Annamaria Ruffini, fondatrice e presidente di Events In & Out, conferma per il quinto anno consecutivo la propria presenza nella hall of fame dell’industria degli eventi mondiale: Eventex, l’organismo che annualmente eroga i premi ufficiali del Mice internazionale, l’ha inclusa per l’ennesima volta nell’elenco delle 100 persone più influenti dell’event industry.

I prescelti da Eventex sono coloro che hanno lasciato un segno nel mondo degli eventi con la loro creatività, visione e capacità di innovazione nel 2022. L’elenco riconosce figure eccezionali del settore da tutto il mondo, a valle di una shortlist selezionata da esperti internazionali.

Annamaria Ruffini è pluripremiata. Nel 2011, Site (Society for Incentive Travel Excellence) le conferì il Master Motivator Award. Nel 2018 è stata anche presidente mondiale della stessa Site. Per due anni consecutivi (2010 e 2011) ricevette il premio Turismo Responsabile Italiano e nel 2015 il Global Award del World Travel Market di Londra. Nel 2018 fu infine inclusa nell’elenco delle 25 personalità più influenti nell’incentive industry da parte della piattaforma britannica Northstar.

Eventex è stata fondata nel 2009 e oggi vi aderiscono tutti i principali brand dell’event industry mondiale.