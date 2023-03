Mice, Target Motivation rinnova i team di Roma e Milano

Tempo di espansione per la event agency Target Motivation, che celebra il pieno ritorno dell’industria Mice alla normalità dando nuova linfa ed energia alle sedi di Roma e Milano. È significativa implementazione dell’organico, fra cui creativi di live communication, project manager, event manager e producer, con l’obiettivo di stimolare il business su queste città, le più forti in Italia quanto a domanda di eventi dall’estero.

L’agenzia, attiva dal 1985, oggi annovera nel portafoglio clienti importanti, fidelizzati settori-chiave come quello bancario, assicurativo, automotive, hi-tech, energie rinnovabili. Nel corso degli anni l’evoluzione della agenzia si è caratterizzata in passaggi significativi, da dmc a incentive house, poi provider ecm (educazione continua in medicina) e pco (professional congress organizer), quindi integrando una business unit specializzata in comunicazione, creatività e grafica, una specifica per i lanci prodotto, uno studio di architetti e designer per allestimenti, décor e scenografie, un ufficio business travel, una segreteria organizzativa multilingue e 12 ambassador attivi in tutt’Italia.

Alessandro Sbrogiò, titolare di Target Motivation, ha così commentato quest’ultima evoluzione: «Siamo soddisfatti perché i nostri clienti, sempre in aumento, ci danno fiducia. Il rapporto con loro diventa semplice e confidenziale, e ci consente di sviluppare gli eventi riuscendo ad anticipare i loro bisogni, in qualche modo stupendoli. In poche parole si sentono in buone mani, e la nostra espansione su Roma e Milano ne è la conseguenza».