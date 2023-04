Milano, ad aprile +25% di turisti tra Pasqua e Salone del Mobile

A Milano è boom per il turismo ad aprile. Come riporta Il Corriere della Sera, le previsioni dell’Ufficio studi di Confcommercio e le indicazioni dalle associazioni aderenti tracciano un quadro lusinghiero per il capoluogo lombardo, che si conferma la locomotiva degli eventi in Italia e con una crescita della spesa media dei visitatori stranieri.

A fare da traino a un mese intenso è il lungo weekend di Pasqua, nel quale i consumi turistici in città faranno registrare un +31% rispetto al 2022.

«Un’impennata dovuta soprattutto ai visitatori stranieri e alla crescita di spesa media e consumi — nota Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza — Il settore turistico sta tornando ai livelli pre Covid e si conferma uno dei traini principali dell’economia della Grande Milano». E il pranzo di Pasqua? Costerà di più, fra il 5 e il 10% rispetto al 2022.

Altri appuntamenti del mese la Festa della Liberazione, il Salone del Mobile e l’Art Week. Nel complesso, gli arrivi dovrebbero far registrare in media il +25% in confronto allo scorso anno: 28% in più di visitatori esteri e +22% di italiani. La spesa turistica media degli stranieri si attesterà invece sul +10% rispetto al 2022, da 629 a 691 euro.

Per quanto riguarda gli hotel, secondo Federalberghi dal 7 all’11 aprile la prenotazione delle camere si aggira sul 50%, in linea con il 2022, con possibili incrementi. Rescasa Lombardia, invece, rileva un aumento delle prenotazioni per appartamenti, residence e case vacanze gestite da operatori professionali.