Mini suite a bordo: la virata di Air France

Un’esperienza di volo completamente ridefinita nel segno dell’eleganza, del comfort e della tecnologia. È quella che abbiamo provato volando con Air France da Parigi Charles de Gaulle a New York Jfk, ospiti delle nuove cabine Business e Premium Economy a bordo di uno dei dodici Boeing 777-300 Er che la compagnia sta gradualmente riconfigurando con un investimento di 180 milioni di euro.

Un’operazione che da un lato innalza gli standard e il livello di competitività dei voli lungo raggio, soprattutto sulle rotte transatlantiche, e dall’altro riposiziona verso l’alto l’offerta di Air France, che ha nell’art du voyage alla francese la cifra distintiva. Va in questa direzione innanzitutto la scelta di ampliare in modo considerevole gli spazi dedicati alle classi premium. A partire dal raddoppio della cabina Premium Economy, che ora dispone di 48 poltrone di ultima generazione con schienale reclinabile fino a 124 gradi e ben 96 cm per le gambe. È però la rinnovata Business che esprime pienamente l’ambizione della compagnia di portare l’eleganza e il comfort in volo a nuovi livelli, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica e veicolando al tempo stesso l’eccellenza dello stile francese in tutto il mondo.

Spazio è la parola chiave alla base del restyling della nuova Business di Air France. In linea con i trend delle compagnie più all’avanguardia, le vecchie poltrone attaccate l’una all’altra sono state sostituite da vere e proprie mini suite. Sono 48, tutte con accesso dal corridoio e dotate di porte e pannelli scorrevoli, da alzare o abbassare a piacere per isolarsi o, al contrario, creare uno spazio conviviale con il vicino di posto. Soluzioni che garantiscono maggiore privacy e totale personalizzazione dello spazio individuale, che nei diversi momenti del volo, grazie anche all’ampio piano di appoggio, può trasformarsi in ufficio, ristorante, sala d’intrattenimento e, senza esagerazioni, in un vero letto.

Con un clic, la poltrona ergonomica con supporto lombare, riprogettata per assicurare il massimo comfort in ogni posizione, si trasforma in un letto full flat lungo quasi 2 metri e largo 70 centimetri, completo di cuscino e leggera trapunta per un totale effetto cocoon. La tecnologia è un altro punto di forza dei rinnovati B777-300 di Air France, che in tutte le classi di volo offre la connessione wifi Air France Connect, accessibile anche con pass gratuito limitato alla messaggistica. Se in Premium Economy i sedili sono dotati di schermi 4K HD da 13,3 pollici con connessione bluetooth, cuffie audio a riduzione del rumore, porte Usb A e C, in Business la digital experience fa un ulteriore salto di qualità, tramite un sistema di ultima generazione tra i più avanzati disponibili in volo, con tutto ciò che serve per intrattenersi o lavorare da remoto. Dagli schermi 4K HD da 17,3 pollici alle cuffie anti-rumore, dalle prese per computer alle porte USB A e C, dalla connessione bluetooth al caricabatterie wireless.

Davvero comodo è poi l’armadietto che consente di riporre al sicuro i propri dispositivi quando non utilizzati. Aspetti tecnici a parte, fa la differenza il servizio di bordo, con cui Air France riafferma il ruolo di ambassador dell’alta cucina francese nel mondo. I menu sono curati da chef stellati d’Oltralpe, le cui creazioni rispecchiano la tradizione. Tutti i piatti sono a base di prodotti freschi di stagione rigorosamente Made in France, forniti da produttori selezionati accuratamente, come lo sono anche i vini, i formaggi, le confetture, gli snack offerti a bordo. E lo champagne delle migliori maison, servito in tutte le classi, ça va sans dire.