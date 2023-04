Minor apre due lifestyle hotel Avani a Milano e Venezia

Minor Hotels ha annunciato l’espansione in Europa di Avani Hotels & Resorts. Nell’ambito di un’espansione strategica del lifestyle brand in nuovi Paesi, Avani aggiungerà in Europa cinque strutture in città chiave: due in Italia, una in Spagna, una in Germania e una nei Paesi Bassi l’anno prossimo. In concomitanza ci sarà anche il lancio in Centro e Sudamerica con hotel in Messico e Colombia.

I primi hotel Avani che faranno il loro debutto in Europa saranno in Spagna e in Italia a giugno: Alonso Martínez Madrid con 101 stanze e Palazzo Moscova Milano con 65 camere. In estate arriverà anche il Rio Novo Venezia con 144 camere e nel corso dell’anno il brand di Minor debutterà in Germania con il Frankfurt City da 256 stanze.

Sempre in Europa, Avani arriverà nei Paesi Bassi nel 2024 con il rebranding di un hotel da 163 stanze ad Amsterdam: il Museum Quarter, situato in uno dei quartieri più vivaci della capitale olandese, che entrerà a far parte del portfolio del brand nel secondo trimestre del 2024.

Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels, afferma che l’espansione del brand Avani in Europa e America Latina riflette la strategia del Gruppo di continuare a sviluppare e diversificare la propria offerta alberghiera nel segmento turistico di alto livello: «Avani ad oggi è un brand consolidato in Asia, Africa e Medio Oriente, noto per la sua affermata value proposition, la sua filosofia legata al design e l’offerta di servizi unici. Il grande lavoro degli ultimi anni ci ha visto impegnati nell’espansione strategica di Avani in nuovi Paesi e rappresenta un’importante pietra miliare per Minor Hotels».

LA PROPOSTA AVANI

Il brand Avani è stato creato per soddisfare i gusti e le esigenze dei viaggiatori dalla mentalità millennials-oriented, un target in crescita di ospiti esigenti che apprezzano il comfort e la convenienza mentre viaggiano con stile. Concepita pensando alle ultime tendenze di viaggio, l’esperienza firmata Avani è decisamente moderna e funzionale, caratterizzata da spazi intelligenti, flessibili e conviviali.

AvaniFit, per esempio, va oltre il concetto tradizionale di palestra d’hotel offrendo esperienze personalizzate legate alla salute e al benessere sia del corpo che della mente. The Pantry, originariamente nato come concept grab and go, propone soluzioni di ristorazione flessibile: dal caffè ai prodotti da forno, insalate e panini.

E ancora, Avani PopUp è una casual dining experience all’aperto per coppie e gruppi mentre Avani Kids si dedica al soggiorno dei piccoli ospiti.

Lanciato nel 2011, Avani Hotels & Resorts ha attualmente 38 strutture in 20 Paesi in Asia, Australasia, Medio Oriente, Oceano Indiano, Africa e un hotel in Europa, in Portogallo.