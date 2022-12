Missione Enit in India: «Spinta sul turismo d’alta gamma»

Prima missione all’estero per la neo ad dell’agenzia Enit, Ivana Jelinic, che si è recata in India, mercato con enormi potenzialità di sviluppo del turismo alto spendente, dove ha incontrato l’ambasciatore italiano a New Delhi, Vincenzo De Luca, per sviluppare sinergie turistiche tra Italia e India.

«C’è un potenziale inesplorato – ha spiegato Jelinic – Retaggio di un legame storico tra i due Paesi, ampliato in questi anni anche grazie al lavoro simbiotico tra la sede Enit in India e Ambasciata Italiana New Delhi. Con l’ambasciatore De Luca stiamo affrontando temi importanti per l’industria del turismo e non solo. In India c’è voglia di turismo italiano, un mercato in fortissima crescita. Cresce di anno in anno il turismo d’alta gamma, c’è una domanda molto forte ed è nelle intenzioni di Enit, dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi e della Camera di Commercio italiana in India di lavorare insieme per favorire la domanda e l’offerta italiana nel sud est asiatico».

Un primo segnale viene proprio dal lancio di un’operazione Enit-Ita Airways con il primo volo di bandiera Italia-New Delhi che ha consentito alla Jelinic di incontrare stakeholder ed esponenti del mondo di Bollywood, l’importante industria cinematografica indiana, per porre le basi per future produzioni dedicate al made in Italy e con l’Italia protagonista. Con il nuovo collegamento intercontinentale, secondo i vertici Enit, l’italia si espande verso il mercato asiatico, sfruttando così le esigenze di incoming e incentivando gli arrivi indiani in Italia.

La nuova rotta, infatti, si inserisce nella strategia di promozione del turismo e del brand Italia nel mondo per potenziare un mercato di oltre un miliardo e mezzo di potenziali viaggiatori big spender long haul. Avere un vettore capace di incentivare l’offerta turistica e il trasporto verso l’Italia consente a Enit di implementare l’incoming e orientarsi su nuove frontiere, toccando anche comparti in fase espansiva in India come l’industria cinematografica abbinata al turismo.