Msc Crociere apre le candidature in Sicilia

Msc Crociere cerca ad Agrigento e Palermo giovani talenti da impiegare a bordo delle proprie navi. La compagnia, infatti, organizzerà, in collaborazione con Leader School, due giornate dedicate al recruitment: la prima, il 4 marzo ad Agrigento, presso il centro per l’impiego in Via Acrone, 51; la seconda, il 6 marzo a Palermo, presso la sede di Confcommercio in via E. Amari, 11.

Per partecipare alle giornate di recruitment e accedere così alla prima fase di selezione, è necessario inviare la candidatura entro il 23 febbraio attraverso i seguenti link:

Palermo: https://forms.gle/2rf4UtEgjs5jx5Bz6

Agrigento: https://forms.gle/TkGRHjXQ4EwsywxB9

Durante le due giornate, i team di talent acquisition di Msc Crociere e di Leader School illustreranno le dinamiche lavorative a bordo e svolgeranno i colloqui conoscitivi con i candidati. La ricerca è aperta a numerose figure professionali, tra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, animatori, receptionist e molti altri profili operativi, dal front desk al food & beverage. Altre figure ricercate sono quelle di personale marittimo, tra cui I e II ufficiale di macchina. Fondamentale per tutti, in un contesto internazionale come quello in cui opera la compagnia, è la conoscenza dell’inglese e la padronanza di altre lingue straniere.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Msc