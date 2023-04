Msc Meraviglia, al via le crociere da New York tutto l’anno

Prende il via la nuova stagione di crociere Msc da New York. Msc Meraviglia ha raggiunto il nuovo homeport al Brooklyn Cruise Terminal.

È la prima nave della compagnia a effettuare partenze da New York tutto l’anno, con l’obiettivo di aumentare i porti di imbarco negli Stati Uniti ampliando l’offerta di crociere. Msc, infatti, ha già diversi itinerari in partenza da Miami e anche da Port Canaveral/Orlando in Florida.

Per il mercato Italia, New York ha maggiore disponibilità di collegamenti aerei diretti. Inoltre, è possibile abbinare alle crociere soggiorni con i pacchetti “Stay & Cruise“. Msc Crociere suggerisce una selezione di hotel che prevedono, nel pacchetto, una visita guidata gratuita di Manhattan e dei suoi punti di riferimento prima di imbarcarsi sulla nave. Il personale dell’hotel è a disposizione anche per prenotare altre escursioni, da un “city tour” standard a un’escursione speciale serale.

Per quanto riguarda le crociere, gli itinerari da New York di Msc Meraviglia vanno da 6 a 11 notti: per Bahamas e Florida, in programma crociere tropicali da 7 a 11 notti con destinazioni tra cui Miami e Port Canaveral, Florida, Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve, Bahamas, Cozumel e Costa Maya, Messico; dal mese di agosto, rotta verso le Bermuda con gli ospiti che potranno scegliere crociere di 5 e 6 notti a Kings Wharf nelle Bermuda ed esplorare le bellezze dell’isola; in autunno, itinerari di 10 e 11 notti in Canada e New England con scalo a Newport, Boston e Portland negli Stati Uniti e a Saint John, Halifax, Charlottetown e Sydney in Canada.