Msc Sinfonia, crociera d’inverno nella storia da Bari a Istanbul

Da Bari verso oriente, ogni sabato, sulle tracce della storia: è il nuovo itinerario invernale di Msc Sinfonia; crociere settimanali verso Grecia e Turchia: Atene, Izmir, Istanbul e Corfù.

Il lunedì si approda al Pireo, porto di Atene fin dai tempi antichi, dopo una intera giornata di navigazione. Pireo significa “passaggio”: la città, senza soluzione di continuità, conduce ad Atene e apre la strada verso uno dei siti archeologici più famosi al mondo: l’Acropoli, patrimonio mondiale Unesco dal 1987. Dalla cittadella arroccata su una scogliera rocciosa, 150 metri sopra la città di Atene, ci si catapulta indietro nel tempo. I primi insediamenti risalgono a 5.000 anni fa. C’è il maestoso Partenone, il tempio dedicato alla vergine Atena Parthènos, voluto dal politico e statista Pericle, circa 2.500 anni fa. Sulla collina dell’Acropoli si ammirano anche i templi di Atena Nike e Propilei (la vittoria in questo caso è senza ali e leggenda vuole che le fossero state tagliate dagli ateniesi per non farla scappare dalla città), l’Eretteo (Erechtheion) con la loggia delle Cariatidi, il Teatro di Dioniso e l’Odeon di Erode Attico.

C’è tempo anche per una passeggiata alla Pláka, il quartiere storico di Atene, il cosiddetto “quartiere degli dei”. Un labirinto di vecchie strade alla base dell’Acropoli. Qui sorge la cattedrale di Mitropolis, ed è una zona di mercatini, negozi e ristoranti, intervallata da resti archeologici ed edifici neoclassici restaurati. Ideale per lo shopping e per respirare l’atmosfera della capitale greca.

Attraversando l’Egeo, Msc Sinfonia raggiunge la costa turca e il martedì mattina fa tappa a Izmir (in italiano Smirne), la terza città più grande della Turchia. Da qui, il tour nella storia prosegue circa 80 km a sud con l’antica città di Efeso, patrimonio Unesco dal 2015. Forse il miglior esempio di città classica greco-romana – a parte Pompei – conservatosi fino ai nostri giorni. L’antica città dell’Asia Minore fu costruita sul mare, lungo l’estuario del fiume Kaystros. È stata una delle quattro città principali per il commercio nel Mediterraneo con Roma, Alessandria d’Egitto e Antiochia. Nei secoli l’accumulo di detriti del fiume ha allontanato l’insediamento, che ora dista 8 km dal mare.

Oggi il sito è stato scavato per circa il 30%; le sue rovine sono praticamente integre e danno un’idea della vita nelle epoche passate. Gli scavi hanno portato alla luce monumenti del periodo imperiale romano, tra cui il Grande Teatro (che poteva ospitare fino a 14mila persone) e la facciata della Biblioteca di Celso – icona del sito archeologico – decorata e ricca di statue. Quando fu costruita, nel 114 d.C., era la terza per dimensione nel mondo con oltre 12.000 pergamene, dopo quelle di Alessandria d’Egitto e di Pergamo. Se la protagonista della prima tappa è stata la dea Atena, qui la divinità principale è Artemide; anche se resta poco del suo famoso Tempio, una delle “sette meraviglie del mondo antico”, che i pellegrini da tutto il Mediterraneo raggiungevano percorrendo la via Sacra.

Sempre in tema di viaggi, due volte vi giunse San Paolo e si ritiene che la Madonna abbia passato a Efeso gli ultimi anni della sua vita con San Giovanni dopo aver lasciato Gerusalemme. La casa della Vergine Maria dal V secolo in poi divenne luogo di pellegrinaggio cristiano e non solo (la Madonna è nominata 34 volte nel Corano, più che nella Bibbia).

Si naviga di notte, attraverso lo stretto dei Dardanelli. Il mercoledì mattina Asia ed Europa si incontrano a Istanbul, sul Bosforo. Msc Sinfonia attracca al Galataport per una sosta più lunga delle altre: dodici ore per assaggiare la città da 16 milioni di abitanti che si estende su due continenti, è stata capitale di imperi cristiani e islamici, si è chiamata Costantinopoli e Bisanzio.

Un breve tragitto in pullman intorno al corno d’oro per raggiungere la parte antica della città, Sultanahmet, dove si concentrano le maggiori attrazioni: come la Moschea Blu con sei minareti, il palazzo Topkapi e la Basilica di Santa Sofia (Aya Sofya), principale lascito dell’Impero bizantino, capolavoro di architettura e per 1.000 anni chiesa più grande al mondo. Fondata da Costantino e ricostruita nel 537 da Giustiniano, fu trasformata in moschea ottomana nel 1453 dopo la caduta della città; nell’opera di laicizzazione promossa da Atatürk, eroe nazionale e padre della Turchia moderna, divenne museo, ma dal 2020 sotto la presidenza Erdoğan è stata di nuovo convertita in moschea. Si entra attraverso un percorso in salita fino alle Gallerie superiori. Da qui si ammirano i mosaici che sovrastano la parte bassa della moschea dedicata al culto e oggi accessibile solo ai turchi.

Il pranzo sul Bosforo regala viste superbe, tra cupole e minareti, grattacieli e quartieri d’affari.

Maestosa è pure Cisterna Basilica (Yerebatan Sarniçi), fatta costruire nel 532 da Giustiniano per rifornire il palazzo dell’imperatore e altri edifici. Set cinematografico di “A 007, dalla Russia con Amore” e “Inferno”, ha una capacità di stoccaggio di 80mila tonnellate acqua. Al suo interno, 336 colonne – una attira l’attenzione perché molto diversa dalle altre – alte 9 metri. Da scovare, lungo il percorso, i piedistalli con teste di medusa rovesciate. Nel mentre, ci si lascia ammaliare dai giochi di luce.

Il tour si conclude al Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, un labirinto di strade e negozi. Di epoca ottomana, incanta gli appassionati di souvenir. Il segreto? Contrattare, sempre!

Si può scegliere di sbarcare a Istanbul, e magari abbinare alla crociera un soggiorno in città.

Se invece si prosegue lungo l’itinerario, il venerdì si torna in Grecia: Msc Sinfonia fa tappa a Corfù, la più grande delle isole ionie. Qui si incontrano villaggi di pescatori, spiagge bianche, natura vivace. E architettura, per chi sceglie di visitare l’Achilleion, il palazzo d’estate edificato per Sissi, imperatrice d’Austria. Oppure, dalla piccola località di Paleokastritsa, si risale il promontorio fino a un monastero a picco sulle scogliere, per incontrare i monaci, degustare il loro olio e il liquore kumquat, visitare il museo di icone bizantine.

