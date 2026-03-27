Naar incontra le agenzie con il workshop Skill Up

Sono in partenza le quattro tappe del workshop itinerante Skill Up 2026 di Naar Bespoke Travel.

Centro-sud, l’area Nord-est e Nord-ovest e Cefalù sono le destinazioni previste per gli incontri ai quali parteciperanno oltre 70 agenzie di viaggi e 15 partner commerciali tra enti del turismo, compagnie aeree, catene alberghiere e altri operatori internazionali.

La prima tappa, in programma il 27 e 28 marzo, sarà a Napoli, nello storico Palazzo Caracciolo, nel cuore della città.

Il progetto è nato con l’obiettivo di rafforzare la relazione con le agenzie di viaggi e con i partner e per offrire aggiornamenti concreti sulle destinazioni e sui prodotti del tour operator, ma c’è anche la volontà di investire sul capitale umano con l’obiettivo di creare un ambiente dinamico e ispirazionale in cui agenti e partner possano confrontarsi, aggiornarsi e trovare nuovi stimoli per affrontare un mercato dalle tante variabili in continua evoluzione.

Ogni workshop si svolgerà nell’arco di due giornate di full immersion dedicate alla formazione, allo scambio professionale e alla crescita commerciale, ma anche ad attività di networking e di intrattenimento.

Gli incontri prevedono anche una fitta agenda di appuntamenti B2B, studiata per permettere agli agenti di scoprire nuove destinazioni e prodotti emergenti, approfondire l’offerta dei partner presenti, ricevere aggiornamenti diretti sulla programmazione Naar.

Il tutto sarà arricchito da momenti conviviali, attività di intrattenimento e spazi informali pensati per favorire relazioni autentiche e durature tra professionisti del settore.

Silvia Mussa, head of B2B marketing Naar, commenta: «Vogliamo offrire un format che valorizzi il capitale umano, favorendo il dialogo, l’ascolto e il confronto diretto: solo così possiamo costruire un sistema valoriale per supportare concretamente il lavoro delle agenzie sul territorio. Crediamo che la formazione continua e la relazione siano le leve fondamentali per crescere insieme in un settore in costante evoluzione e cambiamento».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Naar