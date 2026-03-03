Naar, policy di emergenza per i viaggi nel Golfo

Naar Bespoke Travel attiva le procedure straordinarie di assistenza ai viaggiatori in seguito alla chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente. “La sicurezza dei nostri clienti – fa sapere l’operatore – rappresenta la nostra priorità assoluta. Stiamo gestendo la situazione con la massima tempestività, in coordinamento costante con partner istituzionali e vettori aerei”.

Per quanto riguarda le pratiche con destinazione finale Emirati Arabi Uniti, Oman e Qatar per partenze dal 28 febbraio al 15 marzo 2026, è possibile la cancellazione senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate. In caso di riprogrammazione del viaggio, invece: eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute da Naar Bespoke Travel qualora il nuovo importo risulti inferiore; eventuali maggiori costi saranno a carico dei clienti qualora il nuovo importo risulti superiore a quanto già versato.

Per prenotazioni con partenza oltre il 16 marzo seguiranno ulteriori comunicazioni sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli enti istituzionali, dai vettori e dai partner locali. In caso di cancellazione volontaria non collegata alle misure sopra indicate, restano applicate le penali contrattuali previste.

In relazione alle pratiche con transito presso aeroporti attualmente coinvolti: per i clienti con partenze confermate fino all’8 marzo, Naar Bespoke Travel proporrà tempestivamente soluzioni alternative. Anche in questo caso: eventuali differenze di prezzo saranno riconosciute dall’operatore se inferiori al valore originario; eventuali maggiori costi saranno dovuti dai clienti se superiori al valore del pacchetto acquistato.

Nel caso in cui non vi siano soluzioni alternative per mancanza di disponibilità, il cliente avrà facoltà di cancellazione senza penali con rimborso integrale tramite voucher delle somme versate. In caso di mancata accettazione del voucher, Naar Tour Operator procederà alla restituzione di tutte le somme versate dai viaggiatori come previsto dalla normativa vigente.

Per le partenze oltre il 9 marzo, ci saranno aggiornamenti ufficiali non appena disponibili. In caso di cancellazione volontaria, restano al momento valide le condizioni contrattuali previste.