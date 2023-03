Nasce la rete di alberghi solidali “Qui non sei sola”

Migliaia di strutture in tutta Italia hanno aderito alla Rete degli alberghi solidali, rientranti nel progetto “Qui non sei sola”, presentato il 22 marzo dai ministri Daniela Santanchè ed Eugenia Roccella, grazie alla firma del protocollo d’intesa con le maggiori associazioni di categoria del comparto alberghiero: Assohotel Confesercenti, Confindustria Alberghi, Cna Turismo, Federalberghi, Federturismo, Unipol Sai con la rete di alberghi Una Hotels.

Restano ovviamente in capo alle amministrazioni centrali e territoriali le competenze in relazione al contrasto della violenza di genere e alla protezione delle vittime; l’intesa è finalizzata a promuovere le strutture alberghiere come luogo di accoglienza per le donne vittime di violenza, per un breve periodo di soggiorno una volta concluso il percorso presso le case rifugio e di semi autonomia, nell’ambito del percorso intrapreso per la fuoriuscita dalla violenza.

L’intento dell’iniziativa è fare squadra tra il ministero del Turismo, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, le associazioni di categoria con i loro alberghi aderenti, che hanno subito aderito all’iniziativa dimostrando grande solidarietà. In particolare, il comparto turistico è tra i settori economici con la più alta presenza femminile, anche per questo il ministero del Turismo sente una forte responsabilità verso le donne.

«Gli alberghi sono presidi sul territorio e luoghi sicuri per chi vi soggiorna – dichiara Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi – Per le nostre aziende, molte delle quali già fortemente impegnate nel sociale, la firma al protocollo per la rete degli alberghi solidali “Qui non sei sola” aggiunge ulteriore valore alle iniziative messe in campo per sostenere chi più ha bisogno».

Sul tema interviene anche il vicepresidente vicario di Assohotel Francesco Gatti: «Le imprese della rete alberghiera associate ad Assohotel si sono sempre caratterizzate per una grande attenzione ai temi sociali, ad esempio collaborando per dare ospitalità alle famiglie che hanno perso le proprie abitazioni a causa di catastrofi naturali. Questa nuova iniziativa ci permette di dare un contributo, per quanto piccolo, anche su questo tema drammatico e complesso, e purtroppo di grande rilevanza e attualità per il nostro Paese. Una partecipazione che conferma il ruolo sociale delle imprese alberghiere e la loro disponibilità a mettersi a servizio della pubblica utilità».