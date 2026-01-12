Nasce Puglia Sky, decollerà nell’estate 2026

Una nuova compagnia è pronta a decollare dai cieli di Bari e Brindisi. Si tratta di Puglia Sky, vettore regionale promosso dalla famiglia Ladisa attraverso la holding Finlad, che potrebbe già essere presentato nel giro di pochi giorni ed essere operativo già dalla prossima stagione estiva.

La società è stata costituita ed è in attesa di completare un aumento di capitale scindibile da 10 milioni di euro.

Il piano industriale dovrebbe essere presentato a metà gennaio nella sede di Confindustria Bari-Bat: l’obiettivo è rafforzare i collegamenti regionali, ridurre la dipendenza dalle low cost e sostenere lo sviluppo economico e turistico della Puglia.

Secondo lo studio di Arthur D. Little, la mobilità aerea regionale presenta ampi margini di crescita: nel 2025 il traffico passeggeri ha sfiorato i 12 milioni, con un aumento del 9% su base annua. Tra i benefici attesi figurano una maggiore stabilità dei collegamenti, l’ampliamento dell’offerta di mobilità, il sostegno al turismo e la creazione di occupazione qualificata.

In base alle prime indiscrezioni, Puglia Sky partirà con due aeromobili, operando inizialmente su Bari e Brindisi, con rotte nazionali e successivamente verso capitali europee, Balcani e Nord Africa, con particolare attenzione al Gargano.

Il progetto prevede anche il rilancio degli scali di Foggia e Taranto-Grottaglie, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, per i quali Puglia Sky punta a diventare vettore di riferimento.