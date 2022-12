Ncl lancia la stagione delle crociere 2024/25

Europa, Caraibi e Alaska. Norwegian Cruise Line presenta la sua programmazione di crociere per l’inverno 2024/25 e per l’estate 2025.

Più giorni in porto e meno in mare è il leit motiv della stagione e la compagnia applica oggi la promozione “Greatest Deal Ever” che offre uno sconto del 50% su tutte le crociere e per qualsiasi itinerario delle navi della flotta Ncl. Un’iniziativa che può essere combinata con l’offerta “Free at Sea”, che permette ai crocieristi di scegliere fino a sei vantaggi, tra cui open bar illimitato gratuito, ristoranti di specialità gratuiti, crediti gratuiti per escursioni a terra, wifi gratis, tariffe scontate per amici e familiari e fino a 300 euro di sconto a persona sui voli su alcune crociere selezionate.

«Quando pianifichiamo i nuovi itinerari, ascoltiamo i nostri ospiti per offrire loro una vacanza in crociera ottimale”, ha dichiarato Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line – I nostri itinerari sono progettati per offrire più ore di porto e meno giorni di mare, per dare ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nelle culture e nelle destinazioni che stanno visitando. É un modo per riconnettersi con il mondo che li circonda e con il nostro “Greatest Deal Ever” sarà facilissimo».

Ecco gli itinerari in evidenza della nuova programmazione:

ISOLE GRECHE, ISRAELE ED EGITTO. Dopo il debutto nell’agosto 2023, Norwegian Viva offrirà viaggi selezionati di andata e ritorno di sette giorni nelle isole greche da Atene (Pireo), in Grecia e viaggi di nove-undici giorni in open jaw (con porto di imbarco e di sbarco diversi, ndr) tra Haifa, in Israele, Atene (Pireo), in Grecia e Istanbul, in Turchia da maggio a novembre 2025. I viaggi toccheranno porti come Santorini, Mykonos, Rodi e Heraklion in Grecia; offriranno soggiorni in porto di 15 ore a Gerusalemme (Ashdod), in Israele; e faranno scalo ad Alessandria e Port Said, in Egitto, lasciando agli ospiti tutto il tempo necessario per visitare le piramidi.

NORD EUROPA. Da maggio a Settembre 2025, Norwegian Prima farà una serie di viaggi open jaw di 10 e 11 giorni da Londra (Southampton), in Inghilterra e Reykjavik, in Islanda, offrendo agli ospiti itinerari da sogno con scalo a Geiranger, in Norvegia, dove si trova il Geirangerfjord, patrimonio Unesco, noto per acque blu, scogliere ripide e cascate. I vari itinerari faranno anche scalo ad Alesund, Flåm e Bergen, in Norvegia; Bruxelles/Bruges (Zeebrugge), in Belgio; Akureyri, Isafjordur, in Islanda, e Amsterdam.

MEDITERRANEO. Da aprile fino a ottobre 2025, Norwegian Breakaway offrirà viaggi di nove e dieci giorni nel mediterraneo da/per Barcellona, in Spagna, con scalo notturno a Firenze/Pisa (Livorno), in Italia, offrendo ai crocieristi due giorni per esplorare la destinazione. I due itinerari faranno scalo in destinazioni come Ibiza, in Spagna; Napoli, Cagliari e Roma (Civitavecchia), in Italia; Cannes, in Francia e altre ancora.

CARAIBI. In partenza da New York City, Norwegian Prima proporrà crociere di 10-12 giorni ai Caraibi da novembre 2024 fino a Marzo 2025 visitando Puerto Plata, in Repubblica Dominicana; San Juan, a Porto Rico; Basseterre, a St. Kitts; St. Thomas e Tortola, nelle Isole Vergini Americane; e Royal Naval Dockyard, a Bermuda. Per il secondo anno, Norwegian Viva avrà come homeport San Juan, Porto Rico, da dicembre 2024 ad aprile 2025, offrendo crociere di sette giorni da/per i Caraibi Meridionali, senza giorni di sola navigazione. I vari itinerari includeranno scali a Castries, St. Lucia e Bridgetown, Barbados a est, mentre alcuni itinerari selezionati faranno scalo alle Isole Abc: Oranjestad, Aruba; Kralendijk, Bonaire; Willemstad, Curaçao e altre sul lato occidentale dei Caraibi. Norwegian Escape effettuerà crociere di sette e 14 giorni nei Caraibi da dicembre 2024 fino a marzo 2025 da Galveston, in Texas. Gli itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali faranno scalo a Costa Maya e Cozumel, in Messico, Roatan, in Honduras, e Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl nel Belize meridionale. Per coloro che desiderano una vacanza prolungata e vogliono uscire dagli schemi di un itinerario tradizionale, i viaggi di 14 giorni nei Caraibi orientali della nave includeranno visite a St. Thomas, Isole Vergini Americane; Castries, St. Lucia; George Town, Grand Cayman; Cozumel, Messico; Great Stirrup Cay, l’isola privata di Ncl alle Bahamas.

ALASKA. Da fine aprile a ottobre 2025, Norwegian Joy offrirà crociere di nove e dieci giorni da/per Seattle, per consentire agli ospiti di vivere un’esperienza outdoor più lunga. I viaggi includeranno navigazioni panoramiche verso il Glacier Bay National Park and Reserve, patrimonio Unesco e il Ghiacciaio Hubbard. Alcune crociere faranno scalo anche a Icy Strait Point e Ketchikan, in Alaska, dove la Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. sta effettuando investimenti significativi per migliorare l’esperienza degli ospiti e supportare le comunità locali.

CANALE DI PANAMA. Norwegian Encore attraverserà gli oltre 80 kilometri del Canale di Panama durante il suo Extraordinary Journey di 21 giorni, che salperà il 13 ottobre 2024 da Seattle e navigherà lungo la costa occidentale verso San Francisco e Los Angeles; Cabo San Lucas, Mazatlan, Puerto Vallarta, Acapulco, Messico; Puerto Quetzal, Guatemala; Panama City, Panama; Cartagena, Colombia; George Town, Grand Cayman e terminerà il suo viaggio a Miami.