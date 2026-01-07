Norwegian Cruise Line svela le crociere invernali 2027/28

Norwegian Cruise Line Holdings (Ncl) ha annunciato la programmazione invernale 2027/28, che prevede oltre 370 crociere, e il ritorno del pacchetto Free at Sea Plus, che offre un numero maggiore di servizi illimitati.

Tra il settembre 2027 e l’aprile 2028, gli ospiti potranno scegliere tra itinerari della durata da 2 a 22 giorni, con scali in 144 destinazioni in 47 Paesi, con particolare attenzione a Caraibi, riviera messicana, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

«Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova stagione invernale immersiva, che offre ai viaggiatori la massima libertà nel creare la propria avventura. Che si tratti di un viaggio esotico in Asia, di una breve fuga alle Bahamas o di una vacanza soleggiata ai Caraibi, i nostri itinerari sono progettati per offrire flessibilità e scelta», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings.

Per la prima volta nella storia della compagnia, due delle navi più recenti di Ncl saranno basate a San Juan, Porto Rico, con collegamenti settimanali nei Caraibi meridionali. Dal 13 novembre 2027 al 22 aprile 2028, Norwegian Prima e Norwegian Viva permetteranno agli ospiti di esplorare a fondo le isole dei Caraibi meridionali, con itinerari distinti per ciascuna nave.

Con sette navi in partenza dai porti della Florida, gli ospiti potranno scegliere tra una varietà di itinerari verso Bahamas, Caraibi e Canale di Panama. Molti di questi itinerari prevedono una tappa nella destinazione privata esclusiva di Ncl alle Bahamas, Great Stirrup Cay. L’isola sarà arricchita da nuove attrazioni e miglioramenti, come un nuovo molo, una piscina riscaldata extra-large e il Great Tides Waterpark, offrendo un’esperienza sull’isola che unisce relax e avventura.

Le navi di Ncl porteranno poi i clienti nei Caraibi da Philadelphia, tutto l’anno, e da Galveston e New Orleans, tra il novembre 2027 e l’aprile 2028. Previste avventure sulla riviera messicana da Los Angeles e itinerari culturali tra Giappone e sud-est asiatico con partenze dai porti della regione. Infine, quinta stagione consecutiva di crociere in Australia e Nuova Zelanda.

