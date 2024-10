Nyc Tourism + Conventions, il presidente e ceo sarà Julie Coker

Il board di Nyc Tourism + Conventions ha annunciato la nomina di Julie Coker come nuovo presidente e ceo, in carica dal prossimo 9 dicembre. Julie Coker è attualmente presidente e ceo di San Diego Tourism Authority (Sdta).

Coker ha ricoperto ruoli dirigenziali nel turismo e nell’ospitalità per oltre trent’anni. Sotto la sua direzione San Diego si è classificata come una delle destinazioni statunitensi più performanti; nel gennaio 2023 è stata nominata membro del Us Travel and Tourism Advisory Board del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, insieme ad altri 31 leader del settore dei viaggi domestici e del turismo, per fornire consulenza strategica al segretario del Commercio.

Fa inoltre parte dei consigli direttivi della Us Travel Association e di Visit California, dei consigli di amministrazione di Meeting Professionals International, della Camera di commercio regionale di San Diego, della San Diego regional economic development corporation, della San Diego lodging association e di Sharp Health Care. In precedenza, Coker è stata presidente e ceo di Philadelphia Convention and Visitors Bureau e ancor prima direttore dell’Hyatt Regency Philadelphia at Penn’s Landing. Dal 2018 al 2020, è stata co-presidente della Us Travel’s Meetings Mean Business Coalition e segretaria-tesoriere dell’International Association of Exhibitions and Events Executive Committee.

Tanti i riconoscimenti che le sono stati conferiti durante la sua carriera, tra i quali il Fearless Award dalla San Diego Black Chamber. Inoltre, è stata inserita nella All-Time Hall of Fame di Smart Women in Meetings e nominata tra le 25 donne nere più influenti dal Network Journal nel mondo degli affari. Coker ha conseguito la laurea magna cum laude in Hospitality Management alla Johnson & Wales University di Providence, Rhode Island. «New York City rimane una destinazione turistica di risonanza mondiale grazie ai newyorkesi che lavorano ogni giorno per mostrare il meglio che la nostra città ha da offrire – ha dichiarato il sindaco di New York City Eric Adams – e con Julie Coker al comando so che la nostra città raggiungerà nuove vette e batterà ancora una volta i record del turismo. Con una comprovata esperienza nel trasformare le più grandi città del Paese in poli turistici, Julie è consapevole che quando la nostra economia turistica prospera, prospera tutta la nostra città, generando miliardi di dollari e migliaia di posti di lavoro».