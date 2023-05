Ota Viaggi presenta il catalogo dedicato alla montagna estiva 2023

Ota Viaggi ha pubblicato il nuovo catalogo per chi, per l’estate 2023, opta per la montagna. Il lancio del volume arriva a margine di Obiettivo X, mega-evento che il t.o. guidato dalla famiglia Aprea e che vede al timone del commerciale Massimo Diana ha dedicato al Mare Italia in una delle sue destinazioni di punta: la Sicilia, dal 12 al 14 maggio scorsi.

Dedicato agli amanti della natura e a chi predilige la montagna, il catalogo contempla 31 strutture in sei regioni italiane: Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle D’Aosta e Veneto.

I dettagli dell’offerta montana di Ota Viaggi sono reperibili anche sul sito web www.otaviaggi.com. A questo catalogo si aggiungono chiaramente tutte le offerte attualmente attive per le diverse destinazioni estive con un occhio di riguardo alle famiglie.