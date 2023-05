Ota Viaggi verso Obiettivo X. Parola ai partner dell’evento

Tutto pronto per l’evento Obiettivo X di Ota Viaggi, che dal 12 al 14 maggio ospiterà agenzie e grandi nomi del settore turistico italiano al CdsHotels Terrasini in Sicilia.

Tra i partner di Obiettivo X figura anche Ita Airways, il cui vice president sales Tommaso Fumelli dichiara: «Accogliamo con entusiasmo, per il secondo anno, l’invito a partecipare all’evento di Ota Viaggi. Il nostro network si adatta perfettamente alle esigenze degli italiani che desiderano fare una vacanza presso i villaggi del t.o. Ita collega con voli giornalieri da Roma e Milano in poco più di un’ora Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria, con partenze in tutte le fasce orarie della giornata».

Maria Paola de Rosa, responsabile vendite trade & charter Av di Trenitalia, altro partner del weekend lungo in Sicilia firmato Ota, commenta: «Il treno è il mezzo che può supportare la ripresa del turismo in Italia, soprattutto in vista della imminente stagione turistica estiva. La nostra può essere una scelta comoda, veloce e soprattutto sostenibile per raggiungere i luoghi di vacanza».

Legame stretto con le agenzie Ota Viaggi anche da parte di Moby e Tirrenia. Così il responsabile commerciale Alessandro Onorato: «Quest’anno mettiamo in campo più capacità: da un lato con l’entrata in linea sulla Livorno-Olbia di Moby Fantasy, dall’altro sulle linee per la Corsica verrà schierata la Moby Orli, che assicura più posti. Obiettivo X è un’ottima iniziativa per declinare i nostri concetti e proprio per questo partecipiamo volentieri di anno in anno, consolidando sempre più la collaborazione con Ota Viaggi».

Presente, tra gli altri, il tour operator Idee per Viaggiare: «Massimo Diana e la famiglia Aprea da sempre sostengono il mercato e la filiera portando ai loro eventi altri attori del nostro settore amplificando i contenuti di un contenitore già ricco di suo. Sono momenti che fanno bene, soprattutto adesso che viviamo questo periodo di grande ripresa», afferma il general manager Fabio Savelloni.

Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director di Gnv, aggiunge: «Obiettivo X sarà inoltre un’occasione utile per la nostra azienda che nel 2023 compie 30 anni, per anticipare l’appuntamento di settembre a Barcellona per i Gnv Awards, il nostro annuale incontro con le adv e in particolare con i top partner, occasione in cui premieremo le agenzie di viaggi che hanno meglio performato durante l’estate».