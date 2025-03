Palladium affida a Morillo la divisione High Energy and All-Inclusive

Palladium Hotel Group, che sta portando avanti un ambizioso piano di sviluppo con sei nuove aperture e un investimento nei prossimi due anni di oltre 650 milioni di euro, rafforza la sua struttura esecutiva con la nomina di Ana Morillo come corporate managing director della nuova unità di business High Energy and All-Inclusive Brands.

La nomina è un tassello importante nell’attuale momento di crescita per la compagnia che ha registrato una ripresa da record nel periodo post pandemico, aumentando il fatturato del 60% tra il 2019 e il 2024. Il Gruppo ha chiuso lo scorso anno superando 1,2 miliardi di euro di ricavi, con un incremento del 12% rispetto al 2023.

Per Palladium Hotel Group la creazione della nuova figura segue la scelta di suddividere la gestione dei suoi nove brand alberghieri, presenti in otto Paesi, in due unità di business. Morillo, che vanta un solido percorso professionale in ruoli di senior management nel settore dell’ospitalità, guiderà le operazioni della neonata unità High Energy and All-Inclusive Business unit, e dunque le vendite e la strategia di marketing per brand come Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Grand Palladium Hotels & Resorts, Trs Hotels e The Unexpected Hotels.

La seconda unità, Lifestyle Brands Business Unit, che include Only You Hotels, Bless Collection Hotels e il brand temporaneo 45 Times Hotels, sarà sotto la guida di Juan Serra come general manager.



Il nuovo assetto garantirà un processo decisionale più strategico, un miglior coordinamento tra i team e una maggiore capacità di personalizzazione, generando valore aggiunto per tutti gli stakeholder dell’azienda.



Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group, afferma: «Siamo in una fase significativa di evoluzione e crescita per l’azienda. In questo contesto, poter contare su una professionista con l’esperienza e la visione strategica di Ana Morillo sarà essenziale per consolidare l’eccellente lavoro svolto negli ultimi anni. Il suo contributo apporterà un valore significativo nel guidare lo sviluppo dei nostri brand e nel rafforzare la nostra leadership nel settore».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Palladium Hotel Group