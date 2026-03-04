Sardegna, l’anno del “nuovo” Chia Laguna Nature Resort

Nasce il Chia Laguna Nature Resort, brand evolution del Chia Laguna che il famoso resort sardo ufficializzerà il 23 aprile 2026, in occasione della sua riapertura stagionale.

Una evoluzione che vuole esprimere con ancora maggiore forza il dna della famosa struttura sulla costa Sud della Sardegna, che esalta il legame profondo con il territorio e l’ospitalità italiana, attraverso esperienze signature genuine da vivere nella splendida cornice di Chia, sul mare più bello d’Italia (così riconosciuto da Legambiente e Touring Club Italiano nel 2025).

Il nuovo Chia Laguna Nature Resort si propone a pubblici diversi: coppie, famiglie, viaggiatori sportivi, ma anche gruppi di amici e team aziendali, che nella natura di Chia trovano ispirazione ed emozioni da condividere.

L’evoluzione del brand porta con sé un’esperienza ancora più armoniosa e integrata tra le anime dei suoi tre hotel: Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton, e The Village.

Gioele Camarlinghi, direttore generale di Italian Hospitality Collection (Icc), di cui il resort fa parte: «La nostra brand evolution nasce dall’ascolto degli esperti più importanti: i nostri ospiti. Oggi ci si aspetta molto di più da ogni viaggio: autenticità, personalizzazione, esperienze significative e, perché no, trasformative. Ecco perché vogliamo essere in prima linea con programmi veri, sviluppati in sintonia con gli attori locali e gruppi di conservazione ambientale. Valorizziamo e proteggiamo ancor più questo scenario incredibile, con le sue dune maestose e lagune dorate, che abbiamo il privilegio di chiamare casa».

La rinnovata identità si fonda su quattro pilastri strategici che ridefiniscono l’esperienza dell’ospite, con un posizionamento sempre più distintivo nel segmento upscale leisure e Mice.

La vera Sardegna del Sud: ovvero un’immersione autentica nel territorio attraverso esperienze che valorizzano tradizioni, cultura e comunità locale: dalle tavole conviviali di Nonna’s Table, alle dimostrazioni di caseificazione con i pastori.Un Travel Journal dedicato accompagna gli ospiti alla scoperta dell’isola, incentivando una connessione più consapevole con la destinazione;

Il Parco Giochi della Natura: il paesaggio diventa protagonista dell’esperienza: escursioni guidate all’alba, passeggiate fotografiche tra l’unicità ambientale di Chia, scoperta del territorio;

Gioiosamente Condiviso: tre diverse esperienze alberghiere all’interno del resort consentono di intercettare target differenti – famiglie multigenerazionali, coppie, gruppi di amici – offrendo spazi e servizi progettati per favorire momenti di condivisione autentica;

L’Avventura Attende: nuovi percorsi guidati in quad verso panorami incontaminati, esperienze Sip&Sail Sardinia con aperitivo al tramonto e i Clifftop Sunset Bites e tanto altro.

ESPERIENZE E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO

Le nuove Signature Experiences rafforzano la proposta esperienziale del resort, offrendo al trade prodotti distintivi, facilmente integrabili in pacchetti leisure premium e itinerari tailor-made.

Tra queste: percorso gastronomico ispirato alla longevità, che celebra la Sardegna come una delle cinque Blue Zone ufficiali al mondo; Yoga nella natura; crociere costiere al tramonto; una originale ape itinerante che propone gelati artigianali; laboratori di pittura en plein air e ceramica sarda con artisti locali.

Il percorso di brand evolution è fortemente legato alla sostenibilità e alla collaborazione con la comunità locale. Il resort lavora in sinergia con istituzioni, enti ambientali e produttori del territorio per valorizzare il contesto socioeconomico del Sud Sardegna.

The Village è riconosciuto con la certificazione Biosphere Sustainable, mentre le due proprietà Hilton del complesso seguono la strategia Est “Travel with Purpose”, rafforzando il posizionamento del resort nel segmento del turismo responsabile.

UN NUOVO GENERAL MANAGER

La nomina di Giuseppe Fornillo a general manager accompagna questa nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento del resort sui mercati chiave leisure e Mice, consolidando le partnership strategiche con il trade internazionale.

A lui il compito anche di valorizzare e armonizzare l’offerta dei tre hotel che compongono la struttura.

Con un’esperienza trentennale maturata ai vertici dell’hotellerie di lusso tra Italia ed Asia, Fornillo approda a Chia dopo una lunga e pluripremiata carriera nel gruppo Marriott International con ruolo di gm presso Le Méridien Suvarnabhumi di Bangkok e con ruoli di direzione in prestigiose strutture come St. Regis Osaka e Sheraton Grande Tokyo Bay.

«La mia missione – dichiara – sarà quella di coniugare standard internazionali di eccellenza con l’identità autentica di questa terra, creando un’oasi in cui la natura non sia soltanto una cornice, ma la vera protagonista dell’esperienza di soggiorno».