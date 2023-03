Pasqua nelle capitali europee: i trend di Airbnb

Prosegue il rilancio del turismo internazionale. Secondo Airbnb, il numero di pernottamenti per i viaggi oltre confine è aumentato a livello globale del 49% rispetto all’anno precedente e quello dei pernottamenti nelle grandi città del 22%.

I viaggi all’estero confermano numeri importanti anche per il periodo di Pasqua; ecco alcune delle principali destinazioni internazionali di tendenza per gli italiani: Londra, Amsterdam, New York, Barcellona, Parigi, Berlino, Lisbona, Dublino, Madrid, Valencia.

Resta una quota significativa delle prenotazioni pasquali e di primavera in generale, però, il turismo domestico. Per gli italiani la regina è Milano, seguita da Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Venezia e Verona.

VIAGGI IN FAMIGLIA E LONG STAY

Pasqua e in generale la primavera sono i periodi ideali per organizzare un viaggio in famiglia. Non si tratta, però, solamente di un fenomeno stagionale: i viaggi in famiglia stanno crescendo su Airbnb in tutti i periodi dell’anno. A livello globale, questa tipologia di viaggio è aumentata di oltre il 60% nel 2022 rispetto a prima della pandemia, con oltre 15 milioni di check in in quasi 90mila destinazioni. Solo in Italia, sono cresciuti di oltre il 30% rispetto al 2019.

Inoltre, continua la popolarità dei soggiorni a lungo termine. Airbnb ha recentemente condiviso che le prenotazioni nel quarto trimestre del 2022 per soggiorni più lunghi di una settimana sono cresciute del 40% rispetto allo stesso periodo nel 2019.