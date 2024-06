L’auspicio è pero che si scongiuri l’effetto a macchia di leopardo con un’opportuna formazione per tutti i dipendenti. «La sperimentazione dovrà permettere di rendere fruibile il servizio in qualunque sportello di qualunque regione, città o piccolo centro. Ci auguriamo che tutti gli operatori vengano adeguatamente formati per assistere i cittadini e far sì che la procedura sia più snella possibile e vada a risolvere un problema e non a crearne altri».

Propositivo anche Adiconsum. «La possibilità per i cittadini di poter richiedere il passaporto elettronico anche negli uffici postali non può che trovarci favorevoli – dichiara il segretario nazionale, Andrea Di Palma – Allevia il lavoro delle Questure, diminuendo il rischio di ulteriori disagi per i lunghi tempi di attesa. Pur con le sue limitazioni, come l’impossibilità di richiedere il documento per i minori, la legalizzazione di una delle due foto occorrenti allo sportello comunale, il costo aggiuntivo di 14,20 euro, oltre agli oneri già previsti per l’emissione del passaporto, rappresenta comunque un servizio in più per i cittadini».