Patto per l’incoming tra Lindbergh Hotels e Inside Marche

Una partnership per favorire l’incoming nazionale e internazionale nelle Marche e promuovere Pesaro capitale della cultura 2024. Al via il progetto di collaborazione, presentato il 10 maggio a Pesaro, fra la catena del patron Nardo Filippetti, Lindbergh Hotels & Resorts, e Inside Marche Live, la principale associazione marchigiana di tour operator incoming.

Il piano si fonda sulla visione comune, il radicamento nel territorio, la volontà di garantire agli ospiti la migliore esperienza di viaggio e la capacità di offrire un’accoglienza di qualità. Prendendo le mosse da una proposta di tariffe agevolate per le prenotazioni raccolte dai soci di Inside Marche Live e destinate alle strutture alberghiere della catena, il progetto punta a promuovere in sinergia il territorio della regione, offrendo servizi e accoglienza di qualità ai turisti, anche in vista dell’appuntamento di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

L’intesa individua differenti ambiti di collaborazione e molteplici strumenti per realizzarli operativamente: l’impegno comune sarà focalizzato sull’ideazione e strutturazione di azioni volte al potenziamento dell’attrattività del territorio, attraverso la crescita del settore turistico in connessione con tutta la filiera. Un’unione di intenti quindi per l’organizzazione di eventi, la promozione e la promo-commercializzazione turistica, la partecipazione a workshop, fiere e meeting, azioni di marketing e comunicazione online e offline, l’organizzazione di educational e press tour con rappresentanti e interlocutori specializzati del settore, per far conoscere le strutture della catena Lindbergh attraverso gli operatori del territorio. Attività che devono intrecciare il sostegno allo sviluppo locale, culturale, ambientale, l’accoglienza e il sistema di organizzazione turistica pubblica e privata.

Inoltre, grazie alla sinergia con Discover Pesaro, il neo costituito consorzio di tour operator della provincia di Pesaro e Urbino, partner di Inside Marche Live, le strutture della catena Lindbergh Hotels & Resorts potranno beneficiare di un soggetto specializzato a supporto della promozione e della commercializzazione.

«Abbiamo pensato che in occasione di un appuntamento importante come Pesaro2024 – nota Federico Scaramucci, presidente Inside Marche Live – potesse essere una buona idea mettere insieme strutture ricettive di qualità come quelle della catena Lindbergh con il lavoro dei tour operator che fanno incoming e tutti i giorni si occupano di promuovere la destinazione Marche. Il nostro impegno sarà molto concentrato sul digitale, costruendo pacchetti e proposte che si possono veicolare in Italia e nel mondo in modo rapido e immediato, pur non tralasciando ovviamente le fiere e i workshop. Per questo abbiamo bisogno anche del sostegno delle istituzioni».

Secondo Nardo Filippetti, presidente Lindbergh Hotels & Resorts «in questo settore è difficile fare sistema e quando si presentano opportunità di collaborazione ne siamo felici. Per noi è un motivo di apertura e una nuova occasione per far parlare del territorio e per farlo conoscere, per stimolare la domanda. Prima di tutto infatti occorre comunicare, valorizzare e vendere la destinazione e farlo tutto l’anno, un’attività che necessita di un lavoro sinergico con le istituzioni e un confronto che deve essere quotidiano”.