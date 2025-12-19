Peloponneso, ovvero la Grecia “oltre l’ovvio”

Scoprire la Grecia “oltre l’ovvio”, guardando alle aree meno battute dal turismo di massa ma ricche di storia e di vitigni autoctoni. È il filo conduttore dell’evento organizzato a Roma dall’ufficio affari economici e commerciali dell’Ambasciata di Grecia e dalla regione del Peloponneso, per presentare la penisola meridionale ellenica caratterizzata da paesaggi mozzafiato e prelibatezze agroalimentari uniche come il miele, l’olio d’oliva e le prestigiose etichette vinicole.

STORIA, MONTAGNE E UN VIGNETO DA RECORD

L’offerta della regione è un mosaico di attrazioni e comprende siti Unesco come la storica Sparta, la leggendaria Micene e Olimpia, culla dei Giochi Olimpici, l’affascinante montagna dell’Arcadia e le bellezze costiere della Laconia e della Messenia, con centri noti come Pylos e Loutraki.

Il territorio, per il 60% montuoso, offre ben 72 spazi naturali, duemila aree protette e luoghi come Leonidio, considerata una delle migliori destinazioni europee per gli appassionati di arrampicata sulla roccia, oltre ad attività di escursionismo, trekking e mountain bike.

Chi ama il mare invece può scegliere il suo angolo di paradiso tra i 1.500 chilometri di costa con ben 55 spiagge bandiera blu. La regione è raggiungibile con voli diretti da Milano Bergamo all’aeroporto di Kalamata o con un’ora e mezza di auto da Atene.

Al centro della promozione i pilastri della dieta mediterranea e dell’economia locale: l’olio d’oliva e il vino. Il Peloponneso, infatti, annovera ben 33 prodotti Dop e Igp, e due itinerari culturali e di agriturismo interamente dedicati a questi prodotti, mentre con i suoi 19.043,4 ettari di vigneti, non solo ospita il più grande vigneto della Grecia, ma vanta anche una straordinaria varietà di terroir. Basti pensare che oltre 50 cime superano i 1.000 metri di altitudine, creando condizioni ambientali ideali per uve autoctone di grande pregio.

«È un onore per noi ospitare il Peloponneso, centro nevralgico per il commercio alimentare greco», ha spiegato l’Ambasciatrice Eleni Sourani, aggiungendo che «l’evento costituisce il primo di una serie di iniziative che l’Ambasciata ha in programma nel 2026 con l’obiettivo di promuovere i prodotti greci e creare nuove sinergie con le aziende italiane» e come un viaggio in questa zona possa unire i vantaggi di un “viaggio di qualità” con l’inconfondibile “ospitalità greca“.