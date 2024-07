Portogallo, apre a ottobre il lussuoso Viceroy at Ombria Algarve

Un nuovo lussuoso hotel della catena Viceroy, in apertura a ottobre in Portogallo in Algarve: si tratta del Viceroy at Ombria Algarve con il quale il brand amplia ulteriormente la sua presenza in Europa.

Il resort è situato a nord di Loulé e a soli 30 minuti dall’aeroporto di Faro e dalla costa, e offre ai suoi ospiti una vista a 360 gradi sulle colline dell’Algarve fino al mare.

Viceroy at Ombria Algarve avrà 76 camere e 65 residenze, alcune attrezzate con cucinette. L’architettura e il design degli interni ricordano la storia e la cultura portoghese abbracciando l’artigianato locale e fondendolo perfettamente con accenti più contemporanei; tutta la struttura del resort riflette quella di un villaggio tradizionale.

Punto di forza dell’hotel sono le esperienze proposte agli ospiti guidate da locali le cui famiglie hanno vissuto nella zona per generazioni, come la visita degli alveari con l’estrazione del miele, o passeggiate a cavallo e degustazioni di vino e olio d’oliva.

Gli appassionati di golf possono cimentarsi in un campo da 18 buche progettato da Jorge Santana da Silva, completo di una club house che servirà come punto di ritrovo anche per i golfisti locali.

Il resort avrà sei punti dedicati alla ristorazione ognuno dei quali renderà omaggio alla cucina territoriale utilizzando prodotti coltivati in loco nei giardini e frutteti intorno all’hotel. Il Café Central, situato nel cuore del villaggio, offrirà pasticcini fatti in casa, come le famose pastel de nata. A bordo piscina, il Salpico, servirà piatti freschi e leggeri perfetti per le giornate calde.

Viceroy at Ombria Algarve ospiterà quattro piscine (tre riscaldate e una stagionale) e, per le famiglie, il Kid’s club offrirà sia spazi esterni che interni, inclusa una grande sala giochi, una mini cucina e un asilo nido.

La Spa Viceroy, incentrata sull’approccio olistico, con una piscina termale e otto sale per trattamenti e servizi di bellezza come parrucchiere e barbiere, aprirà all’inizio del 2025.

Per riunioni ed eventi, il resort offrirà una sala da ballo, spazi all’aperto, una sala conferenze e due ulteriori spazi per riunioni.

Tutto il resort fa parte di un progetto che vuole sostenere l’ecosistema del territorio e prevede un vivaio di piante che garantirà lo sviluppo e la crescita di specie locali e la conservazione della flora e fauna esistente, mentre sono stati già piantate oltre 700 querce e restaurati 1.800 metri lineari di habitat fluviale. Energia solare e geotermica e architettura bioclimatica sono presenti in tutto l’hotel.

Il presidente di Viceroy, Mark Keiser, commenta così la prossima apertura: «Viceroy at Ombria Algarve rappresenta un nuovo capitolo per il nostro marchio che prende vita in Portogallo. Mentre espandiamo la nostra presenza in Europa, il nostro obiettivo è creare una forte connessione tra i nostri ospiti e le destinazioni che stanno esplorando».

Per il ceo, Patrick Freeman, !Ombria è una celebrazione autentica del Portogallo e dell’Algarve, dove cultura locale, storia, design e bellezza naturale sono ciò che ci definisce. Viceroy e il loro focus sull’autenticità e l’esperienza degli ospiti sono il partner perfetto per introdurre i nostri primi ospiti e proprietari di case a tutto ciò che rende Viceroy a Ombria Algarve indimenticabile».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Viceroy