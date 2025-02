Portogallo meu amor: 860mila turisti italiani nel 2024

Se non il più amato, tra i più amati dagli italiani. Nel 2024 il Portogallo ha registrato un totale di 860,7mila connazionali in entrata, per complessivi 1.992,2 mila pernottamenti.

Numeri che confermano il Portogallo come una destinazione assai prediletta dagli italiani, che spesso scelgono il Paese affacciato sull’Atlantico come meta di viaggio, anche per brevi fughe consentite dalla vicinanza.

Infatti, la meta continua a consolidarsi come destinazione preferita, con una crescita sostenuta anche nel 2024, che va a sommarsi alle presenze dei tanti turisti europei, facendo registrare al Portogallo anche la più alta crescita percentuale su base annua del numero di turisti totali, nel 2023, con buone previsione per il 2025

Entrando in particolare nell’analisi dei dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (Ine) e dalla Banca del Portogallo, il settore ricettivo ha registrato, nel 2024, una crescita rispettivamente del +4,5% e del +1,8%, rispetto al 2023, delle presenze italiane.

In termini globali, i pernottamenti in Portogallo sono stati pari a 80,3 milioni nel 2024, traducendosi in un aumento del +4,0%, con una crescita del +2,4% dei pernottamenti dei residenti e del +4,8% di quelli dei non residenti.

Il Regno Unito è rimasto il principale mercato di emissione per il Portogallo, con una quota del 18,1%, seguito da Germania (11,3%) e Spagna (9,7%). L’Italia rappresenta ormai il 3,5% del totale dei pernottamenti.

I ricavi turistici del mercato turistico in generale hanno raggiunto i 699 milioni di euro, registrando una crescita del + 3,7%% rispetto all’anno precedente.

Diversificazione dell’offerta turistica, con proposte culturali, enogastronomiche, di turismo green, oltre all’offerta di tante esperienze autentiche e tipiche, sono i tanti elementi della promozione del Paese. Favoriscono a tal punto l’alta attrattività del Portogallo per i turisti italiani, e non solo, che sempre più numerosi scelgono il Paese per viverci dopo il pensionamento.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Visit Portugal