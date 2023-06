Post alluvione, mini spot per riportare i turisti in Romagna

Se pensavate che bastasse un’alluvione, per quanto devastante, a fermare il cuore della Romagna, avete sbagliato di grosso. Il cuore batte come e più forte di prima, basta guardare “Perché la Romagna è la vacanza degli italiani”, il mini-spot televisivo di 30 secondi, in onda dal 7 giugno, per tre settimane, sulle principali emittenti nazionali e di 15 secondi per YouTube e i canali social: curato da Visit Romagna, è uno dei principali strumenti di veicolazione della campagna di promo commercializzazione turistica. Uno spot originale, perché ribalta la prospettiva tradizionale e racconta la vacanza in Romagna dal punto di vista dei turisti. Una narrazione che spazia dal bianco e nero al colore, attraverso filmati di repertorio, tra passato e presente, con uno sguardo al futuro.

“Vi abbiamo visto cambiare e siamo cambiati insieme a voi. C’eravamo e ci saremo, oggi come allora, perché una cosa non cambierà mai: la Romagna è la vacanza degli italiani“, narra la voce mentre scorrono le immagini che rappresentano l’anima di una terra che ha impressa l’accoglienza nel suo Dna. Lo spot – a cura dell’Agenzia Eshu Adv, per la regia di Matteo Di Grazia e Matteo Ricca – sarà trasmesso fino al 23 giugno su Rai, Mediaset e La7, con l’obiettivo di intercettare circa 10 milioni di spettatori nella fascia di età tra i 25 e i 54 anni. La tv sarà affiancata da una campagna social e digital che si stima possa generare 3 milioni di impression e da una campagna radio sulle emittenti Rds 100% grandi successi, Radio 105, Radio Rai e Radio Bruno. L’intera campagna compresa di produzione spot, messa in onda e pianificazione lorda si attesta attorno ai 600.000 euro.

Il cambio dello stile ha determinato la decisione di utilizzare immagini amatoriali e di repertorio: i volti, i sorrisi e le azioni che appaiono nello spot sono tutte autentici. Tutte le immagini utilizzate sono, infatti, amatoriali o frutto di cinegiornali: filmini in Super-8 ripresi negli anni 60, immagini “rubate” da operatori video degli anni ‘50, selfie con cellulari o actioncamera dei giorni nostri. L’immagine conclusiva, con un drone che riprende le barche storiche ai giorni nostri, sintetizza invece l’unione tra passato e futuro.

«Quest’estate scegliere la Romagna come meta di vacanza – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini – non è solo un atto di consolidata fiducia verso l’innata ospitalità di una terra che ti accoglie sempre col sorriso e ti fa sentire come a casa. E’ anche un modo concreto di aiutare una terra duramente colpita, che, come già in passato, si sta rialzando forte della grinta, passione e capacità di essere leggera anche nelle situazioni più difficili della sua gente formidabile. Quest’anno l’invito in tv a tutti gli Italiani fa leva su un elemento incontrovertibile: cambiano le mode, la tecnologia evolve, spostarsi è sempre più agevole e la Romagna è sempre pronta a dare il suo unico, caldo e distintivo benvenuto agli ospiti, oggi come più di un secolo fa».

«L’idea di raccontare la nostra terra dal punto di vista degli italiani, ci è subito piaciuta – nota Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna – Da questo spot emerge con una chiarezza quasi romantica come siano cambiati i colori, i toni e la qualità dei video. Come si siano trasformati i vestiti, le tendenze, i modi di ballare. Ma ci sono emozioni che non sono mai cambiate. I sorrisi, il divertimento e le esperienze che si vivono in Romagna sono rimasti intatti. La Romagna è nel cuore di ogni italiano. Tutti sanno che possono venire qui e poi tornarci a qualsiasi età».

Intanto, per aiutare l’Emilia Romagna a rialzarsi più in fretta – oltre alla campagna lanciata dal ministero del Turismo e dall’Enit – Fto ha lanciato una raccolta fondi a favore delle agenzie di viaggi colpite dall’alluvione. Così il Consiglio nazionale della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio e il Consiglio d’amministrazione del Fondo Vacanze Felici hanno deciso di rimborsare le quote d’iscrizione degli associati e il contributo 2023 versato a Fondo Vacanze Felici. Inoltre, Fto ha deciso di affidarsi alla Fondazione Giuseppe Orlando Ets (C.F. 97246640581) per la raccolta delle donazioni alla stessa di un contributo volontario utilizzando il suo conto corrente bancario (Iban: IT45K0832703247000000000159) e indicando nella causale “Insieme per le agenzie di viaggio”. Le imprese riceveranno un sostegno economico in funzione sia dei danni materiali subiti sia rispetto agli impatti su prenotazioni e vendite.

«Tutti possono fornire il loro supporto: imprese, dipendenti, privati cittadini, associazioni, istituzioni. Ciascuno può dare una mano che conterà non solo per il valore concreto, ma proprio per il significato di far parte di una grande famiglia – commenta il presidente di Fto, Franco Gattinoni – Non ci resta che esprimere un messaggio di profonda vicinanza a tutti gli agenti di viaggi e ai loro familiari. In questo momento l’Emilia Romagna è l’Italia e tutta l’Italia deve aiutare i colleghi a rialzarsi».