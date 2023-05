Venere, il cuore e la campagna “L’Emilia Romagna ti aspetta”

Ormai Venere ci ha preso gusto: da “Open to Meraviglia” a “L’Emilia Romagna ti aspetta” il passo è breve. E così il capolavoro del Botticelli, preso in prestito non senza critiche per la campagna del ministero del Turismo e dell’Enit, ora viene declinato per promuovere il turismo nella regione più colpita dalla recente alluvione.

L’iniziativa, annunciata già la scorsa settimana, è stata illustrata sabato in conferenza stampa a Rimini proprio dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. Presenti anche il ceo di Enit, Ivana Jelinic, il governatore Stefano Bonaccini, l’assessore regionale Andrea Corsini, il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il sindaco di Imola Marco Panieri. Questa volta la Venere-influencer forma un cuore con le mani, sullo sfondo – appunto – il claim “L’Emilia Romagna ti aspetta”, anche in inglese e tedesco, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, i mosaici di Ravenna, Piazza Saffi di Forlì, i Portici Unesco di Bologna e una spiaggia della Riviera Romagnola.

Da giugno le immagini della campagna saranno collocate, per tutto l’anno, nei principali aeroporti del mondo, in alcuni degli hub ferroviari più importanti d’Europa e billboard (cartellonistica) nelle città. Coinvolti anche influencer, Pr internazionali, saranno creati contenuti su carta stampata e online. Apt Servizi Emilia Romagna, invece, si dedicherà in particolare alla Germania, con spot di promozione della Riviera per famiglie, con il claim “Nichts liegt näher!” (Niente di più vicino!) e con una campagna multimediale con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache Öbb.

«Il governo ha dato risposte immediate – ha voluto sottolineare Santanchè – Abbiamo stanziato subito un fondo di 10 milioni per le imprese turistiche colpite dal maltempo. E poi una campagna di promozione internazionale perché l’Emilia Romagna riparta subito grazie al turismo e alla sua resilienza».

«L’industria delle vacanze emiliano-romagnola è pronta a ripartire – assicurano in coro Bonaccini e Corsini – abbiamo bisogno che questo messaggio arrivi chiaro e forte a tutti. I turisti possono venire tranquilli e in sicurezza e ringraziamo il governo, la ministra ed Enit per averci da subito affiancato in questo grande lavoro di squadra, mettendo a disposizione strumenti importanti e significativi per portare questo messaggio ovunque».

«Non ci saranno operazioni spot, ma azioni prolungate durante tutto l’anno – spiega Jelinic – per mantenere viva l’attenzione sull’Emilia Romagna e amplificare la portata sui mercati esteri di riferimento. Enit ha in programma un’attività pianificata che comprende: due flight pubblicitari in oltre 35 aeroporti e stazioni. Inoltre, campagne di advertising digitale, influencer marketing, Pr internazionali e branded content in 18 Paesi».

Mitur ed Enit, con la coppia Santanchè-Jelinic, avevano già dimostrato sensibilità nei confronti delle realtà più fragili della nostra Penisola, lanciando già mesi fa la campagna #ThisisIschia a supporto dell’isola campana colpita lo scorso novembre da una disastrosa e dolorosa frana.