Qatar hub globale del Mice: gli eventi in agenda

È sempre più nutrito e prestigioso il calendario Mice per il 2025 del Qatar che, organizzando eventi internazionali di ampio respiro, si sta affermando sul mercato come un “hub globale” di riferimento per appuntamenti internazionali legati all’innovazione, alla diplomazia e alla medicina.

Tra gli eventi di maggior richiamo spicca l’Icao facilitation conference (Falc 2025), in programma a Doha dal 14 al 17 aprile 2025. Si tratta di un forum globale che mira a migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità nel trasporto aereo internazionale, esplorando soluzioni innovative per ottimizzare i processi aeroportuali e ridurre l’impatto ambientale del settore. La conferenza offrirà una piattaforma per Stati e stakeholder dell’aviazione per collaborare su strategie globali di facilitazione, adattandosi ai rapidi sviluppi dell’aviazione civile.

Altro appuntamento di rilievo sarà l’Annual meeting di Iosco, sempre a Doha dal 12 al 15 maggio, ovvero il vertice annuale dell’Organizzazione internazionale delle commissioni di valori mobiliari, che riunisce regolatori finanziari globali per discutere delle sfide e delle opportunità nei mercati dei capitali. Tra i temi principali la protezione degli investitori, il raggiungimento della stabilità finanziaria, la promozione di investimenti affidabili e sostenibili.

Mentre in ottobre, a Doha, si terrà il congresso Aospr, evento di riferimento per la radiologia pediatrica. L’evento riunirà radiologi, tecnici di radiologia, professionisti sanitari e ricercatori per esplorare gli ultimi sviluppi e le innovazioni nella radiologia pediatrica. Il programma scientifico coprirà tutti gli aspetti della disciplina.

Mentre dal 4 al 6 novembre si svolgerà il vertice mondiale delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale, un incontro di rilevanza globale che riunirà esperti e leader mondiali per discutere politiche di inclusione sociale, equità economica e sviluppo sostenibile. L’obiettivo principale è promuovere il progresso sociale a livello internazionale e dare nuovo impulso all’attuazione dell’Agenda 2030.