Radisson Individuals debutta a Parigi con l’hotel Yac Clichy

Radisson Hotel Group ha annunciato l’apertura dello Yac Paris Clichy. È la prima struttura sotto l’insegna Individuals del Gruppo nella capitale francese.

L’hotel è situato a Clichy nella periferia parigina, conta 75 camere, tra i servizi inclusi anche un fitness center, una indoor pool e la sauna.

“Siamo entusiasti di aprire il nostro primo Radisson Individuals a Parigi, segnando il nostro 16° hotel in Francia. Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti nella struttura, in una zona che è un principale centro aziendale e commerciale del Paese”, ha commentato Tom Flanagan Karttunen, area senior vice president for Radisson Hotel Group in Western & Northern Europe.

L’anno prossimo, l’hotel aprirà anche una meeting room da oltre 50 posti, per workshop ed eventi.