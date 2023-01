Ras Al Khaimah archivia il 2022 con oltre 1,3 milioni di visitatori

Numeri da record per Ras Al Khaimah nel 2022. In oltre 1,13 milioni hanno visitato l’emirato, superando così i risultati pre-pandemici del 2019 e facendo registrare il più alto numero di arrivi annuali e un aumento del 15,6% rispetto al 2021, in base ai dati forniti dal Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.

Cifre che indicano come Ras Al Khaimah sia diventata una delle destinazioni in più rapida ripresa, certificata anche da altri fattori. A partire dal lancio di Balanced Tourism, il nuovo piano strategico per diventare leader regionale del turismo sostenibile entro il 2025. In questo modo l’ente del turismo intende assegnare a più di 20 aziende certificazioni turistiche nel primo anno, con l’obiettivo finale di ottenere nel 2023 il certificato di “Sustainable Tourism Destination“.

Significativo anche l’annuncio del più grande progetto di investimento turistico estero in partnership con Wynn Resorts, Marjan e Rak Hospitality Holding. Inoltre, il debutto nell’Emirato di Intercontinental Hotels Group, Mövenpick e Radisson fa segnare una crescita annuale del 17% nell’offerta alberghiera, che ha superato le 8mila unità.

Nel complesso l’aumento di visitatori internazionali si aggira intorno al 40%, favorito anche da oltre 90 roadshow, fiere, workshop ed eventi mediatici organizzati in 24 mercati chiave: Kazakistan, Russia, Regno Unito, Germania e Repubblica Ceca tra i mercati chiave. Tre le crociere di lusso accolte: l’emirato punta ad attrarre 50 scali di navi da crociera a stagione e oltre 10mila passeggeri nei prossimi anni.

«Il 2022 è stato un anno significativo – ha dichiarato Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority – Dall’annuncio del resort integrato Wynn, un progetto che inaugurerà una nuova era di sviluppo economico attraverso il turismo, all’ottenimento di due Guinness World Record per i fuochi d’artificio e lo spettacolo di droni di Capodanno. Siamo sulla buona strada per compiere passi ancora più grandi nel 2023».

Non a caso l’emirato si è aggiudicato l’organizzazione della Coppa del Mondo di Minifootball del 2023, battendo Budapest e Manila.