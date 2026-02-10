Rivincita trade: 50mila adv in più in dieci anni

CAMBIA CHI VENDE (E CHI COMPRA)

L’analisi rileva poi che il 30% delle agenzie offre ora pacchetti dinamici (volo+hotel+attività) rispetto al 12% di cinque anni prima. E non solo: il 22% delle agenzie ha recentemente aggiunto linee dedicate al benessere o all’ecoturismo, mentre il 28% collabora con fornitori di esperienze locali per aggiungere valore. Inoltre, il 18% delle agenzie utilizza anteprime di destinazioni in realtà virtuale, aumentando la conversione dei clienti del 12%. Altro dato importantissimo: entro il prossimo decennio quasi la metà delle adv europee sarà impegnato nel turismo d’affari e corporate.

La rivoluzione digitale, l’evoluzione delle aspettative dei clienti e la pressione competitiva stanno rimodellando di fatto tutte le attività. Circa il 65% delle agenzie segnala che le Ota stanno riducendo i propri margini, arretrando rispetto ai punti vendita fisici.

Ma di pari passo come si sta evolvendo la clientela? Il 20% dei viaggiatori per piacere preferisce i pacchetti turistici, mentre l’80% opta per la personalizzazione tramite agenzie o piattaforme. C’è poi il rovescio della medaglia: i cambiamenti nella catena di approvvigionamento fanno sì che il 30% dei fornitori di destinazioni ora interagisca direttamente con i viaggiatori, bypassando le agenzie: ma è anche vero che il 50% delle agenzie sta stringendo partnership con operatori locali per mantenere la propria posizione. Una delle carte vincenti delle imprese di viaggi tradizionali risiede anche nei programmi di fidelizzazione dei clienti che attualmente sono utilizzati dal 45% delle agenzie.

PACCHETTI E VIAGGI AEREI AL TOP

Nell’analisi del core business delle agenzie primeggiano le prenotazioni aeree nazionali e internazionali: queste rappresentano circa il 35% del volume delle transazioni delle agenzie. Nel 2025, il 20% delle compagnie aeree ha emesso biglietti tramite agenzie terze e il 15% dei ricavi delle agenzie deriva dai margini di biglietteria.

Le agenzie ormai abbinano sempre più frequentemente i biglietti aerei a servizi accessori come l’upgrade del posto a sedere o l’accesso alle lounge, che costituiscono il 10% dei ricavi delle prenotazioni. L’altra parte preponderante del core business è rappresentata da tour e pacchetti viaggio che generano il 25% del fatturato totale delle agenzie, con un volume stimato intorno ai 370 miliardi di dollari (circa 312 miliardi di euro).