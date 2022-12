Royal Caribbean, l’ora del battesimo di Wonder of the Seas

Ha iniziato la stagione inaugurale a marzo scorso, ma è finalmente arrivato il momento del suo battesimo ufficiale. Port Canaveral, in Florida, è stata teatro della cerimonia di naming di Wonder of the Seas, ammiraglia di Royal Caribbean e ad oggi la nave da crociera più grande del mondo.

È stata battezzata dalla Wonder Mom Marie McCrea, originaria della Pennsylvania. La cerimonia ha segnato anche l’inizio di un nuovo capitolo per Wonder, che sarà per tutto l’anno la nave di Port Canaveral dedicata alle vacanze in famiglia.

I dirigenti e i team di Royal Caribbean, le famiglie, gli amici, i consulenti di viaggi, i partner della compagnia di crociere e altri ancora si sono riuniti a bordo per celebrare l’occasione nell’AquaTheater. Nel ruolo di madrina, Marie ha impartito la benedizione per la sicurezza a Wonder, al suo equipaggio e agli ospiti. Sul palco con Marie c’erano il presidente e amministratore delegato del Gruppo Royal Caribbean Jason Liberty, il presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean International Michael Bayley, e figlia di Marie, Allie.

«Wonder of the Seas incarna l’attenzione del Gruppo Royal Caribbean per l’innovazione senza pari, il design sostenibile delle navi da crociera e il nostro impegno a offrire vacanze memorabili e di livello mondiale, in modo responsabile – ha dichiarato Liberty – Questo traguardo rappresenta il culmine di milioni di ore di lavoro delle menti più innovative del settore, che si sono impegnate per dare vita all’ultima meraviglia del mondo».

Per trovare la madrina adatta, Royal Caribbean ha lanciato su TikTok il concorso #SearchforWonderMom, che ha visto la pubblicazione di 16.000 video e 10,6 miliardi di visualizzazioni degli hashtag. La ricerca è stata completata quando la compagnia di crociere ha ascoltato la storia di Marie, madre affettuosa e moglie e sopravvissuta al cancro, il cui coraggio ha motivato la famiglia e le persone a lei vicine a partire per una nuova avventura e a godersi ogni momento insieme nonostante le difficoltà che si trovavano ad affrontare.

«È stato un onore dare ufficialmente il benvenuto a Marie e a Wonder of the Seas nella famiglia Royal Caribbean – ha aggiunto Bayley – Quella di Marie è una storia di incredibile forza e di ricordi di famiglia che dureranno per tutta la vita, e che ci impegniamo a creare su ogni nave Royal Caribbean da oltre 53 anni insieme ai nostri ospiti e all’equipaggio. Wonder è l’avventura di tutte le avventure che combina ciò che le famiglie conoscono e amano sulle nostre rivoluzionarie navi di Classe Oasis con esperienze nuovissime, e che da quando è salpata a marzo ha già regalato vacanze memorabili a più di 180.500 ospiti».

La nave sta effettuando crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali da Port Canaveral verso località caraibiche, come l’isola privata della compagnia di crociere Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, St. Thomas, St. Maarten e il Messico.