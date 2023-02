Rubrica Fiscale: i problemi fiscali dell’intermediazione turistica (classificazione Iva)

Nell’articolo di oggi (venerdì 24 febbraio) trattiamo la classificazione ai fini Iva dei corrispettivi percepiti dall’agenzia di viaggi nell’ambito dell’attività di intermediazione, argomento sul quale abbiamo ricevuto richieste di delucidazioni da numerose agenzie. Nell’articolo del 10 febbraio scorso avevamo trattato l’inquadramento contrattuale e civilistico dell’attività di intermediazione, che è la premessa per poi capire quali regole fiscali applicare.

In vari quesiti precedenti abbiamo trattato casi particolari di compensi di intermediazione, vedi ad esempio: 23.09.2022, 30.09.2022, 21.10.2022, 28.10.2022, 02.12.2022, 27.01.2023 Per altri casi particolari, dubbi e chiarimenti restiamo a disposizione dei lettori.

La nostra interpretazione.

Come anticipato lo scorso 10 febbraio, i corrispettivi percepiti dall’agenzia di viaggi nell’ambito dell’attività di intermediazione, siano essi denominati diritti d’agenzia o fee pagati dal cliente, oppure provvigioni pagate dal fornitore, si qualificano comunque come compensi di intermediazione e la loro classificazione ai fini Iva si ottiene applicando in modo alquanto complesso una serie di articoli del dpr n° 633/1972 in funzione dei seguenti parametri:

tipologia del servizio;

domicilio fiscale del cliente e sua tipologia, ossia con partita Iva (B2B) o senza partita Iva (B2C);

domicilio fiscale del fornitore B2B;

territorialità del servizio (luogo ove il servizio viene prestato).

Ecco una matrice esemplificativa.

Servizio prestato in: Tipologia di servizio intermediato Clienti Fornitori Italia UE Fuori UE Pacchetti di TO in UE/SEE B2C, B2B Italia B2B Italia* 22 22 N97 B2B estero B2B estero N7T Trasporti Armatori di crociere B2C = 22 22 N97 B2B Italia B2B Italia 22 N97 N97 B2B estero B2B estero N7T Hotel/Alloggi, Ristoranti Autonoleggi in loco Pacchetti di fornitori esteri e altri servizi a terra B2C = 22 22 N7S B2B Italia B2B Italia 22 22 N97 B2B estero B2B estero N7T Servizi finanziari: gift box (cofanetti regalo)

Tessere tipo TCI e simili Visti B2C = 22 B2B Italia B2B Italia 22 B2B estero B2B estero N7T Assicurazioni Tutti Tutti E2

* Se il pacchetto è organizzato da un tour operator italiano, la provvigione corrisposta non va fatturata dall’agenzia intermediaria, ma viene auto-fatturata dal tour operator (regime Iva monofase ex art. 74ter).

Codici Iva:

22 Operazione imponibile Iva 22%

N7T Operazione non soggetta art. 7ter DPR 633/72

N7S Operazione non soggetta art. 7sexies DPR 633/72

N97 Operazione non imponibile art. 9 comma 1, punti 7 e 7bis DPR 633/72

E2 Operazione esente art. 10 punto 2 DPR 633/72

Certificazione delle operazioni. È da ricordare che i compensi pagati all’agenzia da soggetti con partita Iva (B2B), siano essi clienti o fornitori, richiedono obbligatoriamente l’emissione della fattura elettronica. Solo per i compensi percepiti da clienti senza partita Iva (B2C) e che non facciano richiesta della fattura, è possibile limitarsi a registrare il corrispettivo, senza invio del corrispettivo elettronico, ma con la semplice consegna di un documento contabile non elettronico (contratto di viaggio, estratto conto, documento commerciale analogico).

L’esonero dall’emissione del corrispettivo elettronico per le operazioni delle agenzie di viaggi rese nell’attività di intermediazione, ossia in nome e per conto del cliente, è stato oggetto di dibattito fra gli esperti. In autorevole compagnia (ad esempio il dr. prof. Nicola Forte) noi sposiamo l’interpretazione secondo la quale, in base al dm 10.05.2019 confermato con il dm 2412.2019, sono esonerate dal corrispettivo elettronico le operazioni già esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2 lettera ff) del dpr n°, 696/1996.

