San Francisco e il nuovo volo United: «Obiettivo 71mila visitatori italiani»

La California meta da sogno. Soprattutto per gli italiani. Così, dopo anni duri, finalmente l’Italia e la West Coast tornano a registrare ottimi numeri che lasciano ben sperare per la prossima stagione. «Siamo davvero contenti di questo nuovo volo giornaliero da Roma verso San Francisco – spiega Joe D’Alessandro, presidente e ceo di San Francisco Travel Association, arrivato appositamente nella Capitale per presentare il collegamento di United Airlines – Il Belpaese rappresenta un mercato per noi molto importante e con questo servizio no stop ci aspettiamo di poter accogliere almeno 71mila visitatori, ovvero il 36% in più rispetto il 2022».

Quella che una volta era la destinazione degli italiani in cerca di fortuna, arrivati soprattutto da Genova, dalla Toscana e la Sicilia, oggi è una meta glamour, attenta al turismo sostenibile, perfetta per itinerari enogastronomici e viaggi di lusso. «Vogliamo continuare ad investire sui due mercati – aggiungono Greg Moore, regional sales director e Maggie Ronan, direttrice global market strategy della compagni aerea americana – L’obiettivo è quello di avere molte più rotte tra i due Paesi».

Il nuovo servizio stagionale di United da Roma a San Francisco sarà operato con aeromobili Boeing 777-200ER, configurati con un totale di 276 posti di cui 50 flat bed seats in classe business, con poltrone completamente reclinabili, kit di cortesia e accesso a tutto il corridoio, 24 in United Premium PlusSM e 202 posti in economy, inclusi 46 posti Economy PlusSM con più spazio per le gambe e l’uscita più rapida dall’aereo all’arrivo.

Il volo si aggiunge all’offerta di servizi giornalieri operati tutto l’anno da United da Milano e Roma verso New York/Newark. La compagnia offre anche servizi giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles e tra Milano e Chicago, così come da Venezia e Napoli a New York/Newark.