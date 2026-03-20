Sandals investe 200 milioni di dollari in Giamaica

Un investimento di 200 milioni di dollari (circa 173 milioni di euro) per trasformare tre resort iconici in Giamaica. Lo ha annunciato Sandals Resorts International (Sri) in relazione a Sandals Montego Bay, Sandals Royal Caribbean e Sandals South Coast.

Dopo la chiusura provocata dall’uragano Melissa dello scorso autunno, Sandals ha riaperto cinque delle sue otto strutture già lo scorso dicembre, mentre Sandals Montego Bay, Sandals Royal Caribbean e Sandals South Coast sono rimasti off limits per consentire le corrette valutazioni.

Con l’avanzare degli interventi di ripristino nei tre resort, il Gruppo ha individuato l’opportunità di avviare una trasformazione più ampia e strutturata, in linea con la visione Sandals 2.0.

Di conseguenza, Sandals South Coast riaprirà il 18 novembre 2026, seguito da Sandals Royal Caribbean e Sandals Montego Bay, il 18 dicembre 2026.

«L’opportunità di ripensare completamente tre resort su questa scala, senza compromettere l’esperienza degli ospiti, è estremamente rara – ha spiegato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International – Con le strutture temporaneamente chiuse, ci siamo trovati in una situazione quasi unica nel settore dell’ospitalità: una vera tela bianca, e questa situazione ha cambiato tutto. Così è diventato evidente che non bastava ristrutturare ciò che c’era. Dovevamo immaginare qualcosa di più ambizioso».

Il processo di rinnovamento migliorerà numerosi aspetti dell’esperienza di soggiorno degli ospiti come nuovi e scenografici punti di accoglienza con vista sul Mar dei Caraibi, nuove categorie di camere, piscine riprogettate e spazi comuni e lounge completamente rinnovati, mantenendo al contempo il senso del luogo e lo spirito distintivo che da sempre caratterizzano questi resort iconici. Anche l’offerta gastronomica sarà ampliata, con l’introduzione di nuovi concept food&beverage in ciascuna struttura.

Sri ha inoltre sottolineato che tutte le altre strutture in Giamaica restano pienamente operative e continuano ad accogliere gli ospiti, tra cui Sandals Royal Plantation, Sandals Ochi, Sandals Dunn’s River, Sandals Negril e Beaches Negril, garantendo la possibilità di vivere le attrattive della Giamaica mentre prende forma questo nuovo importante capitolo.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Sandals