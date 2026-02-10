Sardegna meta top 2026 in fiera
La Sardegna, già in pieno recupero dopo i danni materiali causati dal ciclone “Harry”, è presente in Bit con una vasta area espositiva di 1.040 mq all’interno dell’Italy District (Pad. 11 – Stand B23 B41 F24 F42) e 57 coespositori che rappresentano tutta l’offerta turistica dell’isola: 35 operatori della ricettività, 4 consorzi, 1 rete d’impresa, 5 agenzie di viaggi e tour operator, 11 società di servizi turistici e 1 bus operator.
La fiera è il palcoscenico perfetto per illustrare i dati, estremamente positivi, relativi ai flussi turistici nel 2025 e alcuni fra i più significativi progetti per il 2026: l’11 febbraio alle 11.00, nello spazio espositivo della Regione, sarà l’assessore regionale del Turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu a farlo durante una conferenza stampa.
Nell’incontro ci sarà spazio anche per le ultime belle novità, come la designazione di Cala Goloritzè quale spiaggia più bella del mondo; l’iscrizione delle Domus de Janas, con 18 siti, nella lista Unesco; la designazione di Lonely Planet della Sardegna Top Destination 2026, unica fra le regioni europee
Infine, in mostra anche i grandi eventi sportivi, come il ritorno del Giro della Sardegna nel calendario mondiale del ciclismo e, ancora, l’avvio dalla Sardegna, nel prossimo maggio, della 38esima Louis Vuitton America’s Cup, con la disputa della prima delle regate preliminari alla fase finale, che si disputerà a Napoli nel luglio 2027.
Per quanto riguarda i collegamenti, sarà evidenziata l’apertura di un collegamento aereo diretto per gli Usa, tra l’aeroporto Jfk e Olbia, a partire dal prossimo 21 maggio.
Nell’ottica della delocalizzazione e destagionalizzazione dei flussi, la Regione porta a Milano i progetti, finanziati con 80 milioni di euro del Fsc, relativi al turismo culturale e a quello dei borghi. Tra questi Loquis: 225 podcast dedicati a 15 borghi caratteristici.
Spazio anche a piani dedicati al turismo accessibile, agli alberghi diffusi, al potenziamento dell’osservatorio con l’utilizzo di Ai, alle azioni di marketing (tradizionale e digitale), attualmente in corso, mirate al Carnevale e al mercato spagnolo, in occasione dei 700 anni della nascita del Regno di Sardegna.
Sarà illustrato anche il “Piano Fiere 2026”, articolato in 31 appuntamenti, che coinvolgono diversi target. Tra questi, a giugno, la prima edizione della “Borsa del Turismo Unesco Sardegna 2026”.
A caratterizzare la partecipazioni della Regione alla Bit la presenza di 43 studenti sardi, che avranno l’opportunità di vivere da protagonisti la più importante manifestazione italiana del settore turistico.