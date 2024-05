Sas, torna il volo diretto tra Genova e Copenhagen

Scenic road: sei viaggi panoramici in camper tra Italia ed Europa Tra panorami e sapori, alla scoperta dell’Italia ma anche di itinerari tematici in giro per l’Europa: la vacanza in camper piace sempre di più ed avrà il suo evento simbolo... The post Scenic road: sei viaggi panoramici in camper tra Italia ed Europa first appeared on ViaggiOff.

Quattro viaggi in treno negli Usa, l'on the road conquista le rotaie Non solo il classico on the road sulle quattro ruote, simbolo indiscusso del viaggio in completa libertà: i grandi spazi degli Stati Uniti si possono attraversare, e scoprire, anche su...

A Genova torna il Suq Festival nel nome di De Andrè e della pace Teatro, musica, incontri, workshop, bazar dei popoli, cucine dal mondo, buone pratiche: a Genova torna il Suq Festival, alla sua ventiseiesima edizione. Il Porto Antico di Genova, la Piazza delle...