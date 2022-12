Scioperi dei trasporti dal Regno Unito alla Spagna

Dopo le mobilitazioni nel mondo dei trasporti annunciate in Francia per il periodo delle feste natalizie, i blocchi con conseguenti disagi per i viaggiatori si espandono anche al Regno Unito e alla Spagna.

Nella nazione iberica, infatti, sono già partite le mobilitazioni sindacali nel trasporto aereo con gli scioperi del personale Ryanair che andranno avanti a singhiozzo fino al 7 gennaio 2023; quelli del personale Vueling che proseguono fino al 31 dicembre mentre i piloti Air Nostrum protesteranno il 22, 23, 26, 27, 29, 30 dicembre e il 2 e 3 gennaio.

Nel Regno Unito, invece, è previsto – tra gli altri – lo sciopero della polizia di frontiera nei giorni tra Natale e Capodanno con sicure conseguenze sugli aeroporti internazionali: lo scalo di Londra Heathrow ha già attivato un piano per limitare al minimo i disagi per i passeggeri, sarebbe solo previste maggiori code sia a Gatwick sia all’aeroporto di Manchester. Per quanto riguarda i treni, invece, Eurostar ha annunciato che il 26 dicembre la linea AV oltremanica sarà chiusa ai treni per lo sciopero dei dipendenti inglesi.

In Francia, invece, si prevedono altre mobilitazioni nel trasporto ferroviario del personale Sncf per il periodo tra Natale e Capodanno, mentre nel trasporto aereo i sindacati Unac e Sngaf hanno dichiarato un preavviso di sciopero per il personale navigante di Air France durante il periodo che va dal 22 dicembre al 2 gennaio 2023. Mentre nelle Antille francesi i piloti del vettore Corsair hanno indetto una serie di mobilitazioni fino al 22 dicembre; hostess e steward di Air Antilles prevedono mobilitazioni dal 17 al 22 dicembre.

Per quanto riguarda la filiale francese di easyJet, infine, i due principali sindacati Snpnc e Unac – che rappresenterebbero la maggior parte del personale di volo della compagnia aerea in Francia – per ora hanno solo minacciato uno sciopero anche se proseguono il dialogo con i vertici della low cost.