“Scopri l’Italia che non sapevi”, premiati i 21 progetti regionali

La strategia di promozione turistica “Scopri l’Italia che non sapevi” – parte del Piano di promozione nazionale 2020 del ministero del Turismo – è tornata giovedì 24 novembre a Milano, città da dove aveva preso “forma e sostanza”.

Nel corso della serata presso Phyd Ub di via Tortona a Milano, sono stati premiati i 21 progetti regionali (video, foto e podcast) che hanno ricevuto l’attenzione della giuria. “Scopri l’Italia che non sapevi“, il progetto di promozione congiunto tra le regioni italiane, ministero del Turismo e Enit ha dato la possibilità a tutti i partecipanti, non solo italiani, di inviare preziosi contributi per far conoscere le realtà più “nascoste” della nostra Italia.

Dal video sull’Abruzzo, al podcast sul Molise e il paese che offre ospitalità e vacanze gratis in cambio di un libro, al piacere della lentezza dei pescatori siciliani, alla bellezza delle montagne del Trentino. A partecipare sono stati in 676 (ogni singolo partecipante poteva inviare fino a 10 lavori) per un totale di 4436 opere divise in 3789 foto, 451 video, 184 racconti e per la prima volta in assoluto, anche per i podcast: 12. Ai vincitori il premio di 500 euro e una vetrina importante che farà conoscere la bellezza del nostro Paese. Ma non solo loro. Anche 21 creator provenienti da diversi stati (Germania, Austria, Uk, Usa, Francia e Spagna) hanno proposto più di 2.700 post e dirette live nelle differenti lingue, raggiungendo più di due milioni di utenti. Il lavoro è stato coordinato dalla regione Emilia Romagna.

Un progetto che vede come capofila la regione Umbria include anche le video ricette; ai “Cento Cammini Italiani” sono stati inclusi anche dei piatti tipici, dai Casoncelli bergamaschi, alla Pappa al pomodoro toscana, da poter assaporare in loco e da preparare a casa al termine delle vacanze.

La regione Marche, rappresentata nel contest da una fotografia che mostrava montagne, colline e mare, ha promosso l’iniziativa di conoscere l’Italia attraverso il mare. “L’Italia vista dal mare, scopri dove ti porto”, un piano di rilancio della navigazione lungo le coste italiane con una proposta di rotte e itinerari nautici alla scoperta del patrimonio storico, culturale, artistico, naturalistico ed enogastronomico dell’entroterra costiero e delle acque interne dell’Italia.

Il tutto grazie al lavoro della regione Abruzzo che cura il Tourism Digital Hub (Tdh), un’attività volta a uniformare e standardizzare i contenuti, per una vera raccolta digitale dell’offerta nazionale che riguarda borghi, cammini, paesaggi, sapori e vacanza attiva e che ha trovato molta linfa, più che vitale, nella raccolta di tutto il prezioso materiale inviato dai partecipanti al contest.

Le regioni capofila Umbria, Marche ed Emilia Romagna stanno già lavorando al progetto per la fine del 2022 che possa anche essere un tassello importante per il 2023. Tra l’altro con una buona notizia, con un finanziamento che passerà dai 3 ai 5 milioni di euro che servirà per la valorizzazione della montagna, del mare e la loro enogastronomia.