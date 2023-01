Sfida nei cieli Airbus-Boeing: oltre 1.500 ordini in un anno

Per il quarto anno consecutivo Airbus batte Boeing per numero di consegne e ordini; ma il costruttore americano di aeromobili fa segnare il miglior risultato dal 2018, prima della caso 737-Max e della pandemia da Covid. L’outlook in ogni caso è positivo per entrambi i big player, nonostante i rallentamenti della supply chain, la crisi economica e il caro energia.

Nel 2022 Airbus ha consegnato 661 aeromobili e ha ottenuto ordini per altri 820 aerei; il colosso di Seattle invece è ancora lento con le consegne (480 lo scorso anno), ma ha registrato un balzo degli ordini arrivati a 774 velivoli (561 di questi si riferiscono alla famiglia dei 737-Max). «Abbiamo lavorato duramente nel 2022 per stabilizzare la produzione del 737, riprendere le consegne del 787, lanciare il 777-8 Freighter e, cosa più importante, soddisfare gli impegni con i nostri clienti – ha dichiarato Stan Deal, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes – Mentre il settore aereo espande la sua ripresa, stiamo assistendo a una forte domanda in tutta la nostra famiglia di prodotti, in particolare per l’efficientissimo 737 Max e il 787 Dreamliner. Rimarremo concentrati sulla stabilità delle nostre operazioni e della catena di fornitura».

Le consegne commerciali del 2002, invece, comprendono 387 aerei 737, 93 widebody, inclusi cinque 747, 33 modelli 767, 24 tra i 777 e 31 aeromobili 787; mentre i cargo sono stati 44.

Guillaume Faury, chief executive officer di Airbus, rimarca la sua soddisfazione per un ulteriore anno di sorpasso sul rivale statunitense;: «Nel 2022 abbiamo consegnato 661 aeromobili a 84 clienti, il che rappresenta un incremento dell’8% rispetto al 2021. È chiaramente meno di quanto ci eravamo prefissati, ma data la complessità del nostro ambiente operativo, desidero ringraziare i nostri team e i nostri partner per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. La forte acquisizione di ordini per tutte le nostre famiglie di aeromobili, compresi i cargo, riflette la forza e la competitività del nostro portafoglio prodotti. Proseguiamo nel ramp-up per rispettare il nostro portafoglio ordini». Nel dettaglio le consegne hanno visto: 63 aerei A220, 516 velivoli A320, 32 modelli A330 e 60 aerei per l’A350.

Le cifre del 2022 rivelano che in fin dei conti entrambe le aziende stanno progredendo nel recupero del business pre Covid nonostante i numeri siano ancora distanzi rispetto al ritmo degli anni precedenti il 2020, quando le consegne superavano gli 800 aeromobili per ogni casa costruttrice. Nel frattempo, però, quest’anno pende la variabile della carenza di parti e/o ricambi (dai componenti interni della cabina al cablaggio, le finestre e i motori) che ha già prodotto significativi ritardi nelle consegne.

Inoltre, in termini di unità di aeromobili, Airbus ha registrato un rapporto ordini netti/consegne significativamente superiore a uno. Per quanto riguarda i dettagli dei programmi, l’A220 ha registrato 127 nuovi ordini lordi, mentre la famiglia A320neo ha registrato 888 nuovi ordini lordi. Nel segmento widebody, Airbus ha registrato 63 nuovi ordini lordi: 19 A330 e 44 A350, di cui 24 A350F.