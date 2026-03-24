Sostravel lancia Amare Gestioni: primo hotel in Sardegna

New entry nella filiera delle vacanze organizzate con la costituzione della nuova società Amare Gestioni, deliberata dal cda di Sostravel, proprietaria dell’omonima piattaforma di servizi turistici integrati.

Amare Gestioni è controllata per il 90% dal Gruppo romano e offre soluzioni digitali per semplificare i viaggi nonché vendita di tour, e ha come mission la gestione diretta di strutture alberghiere.

L’esordio sul mercato di Amare Gestioni sarà in Sardegna con un contratto di affitto di ramo d’azienda della durata di sette anni della struttura a 4 stelle Acqua di Mare Hotel & Resort, situato sulla costa nord-occidentale dell’isola, tra Castelsardo e Stintino, affacciata sul Golfo dell’Asinara.

La struttura dispone di 139 camere e 54 appartamenti. Il complesso verrà commercializzato col marchio AmareClub. Per l’esercizio 2026, si stima un tasso di occupazione della struttura compreso tra il 60% e il 70%, considerando un periodo di apertura tra maggio e ottobre prossimi.

Il progetto di sviluppo prevede inoltre una visione a lungo termine con l’obiettivo di prendere in gestione, nella stagione 2027, una seconda struttura di dimensioni analoghe in un’altra regione italiana. Un’operazione che mira a consolidare la presenza di Sostravel nel settore Mare Italia, puntando su una gestione totale delle location.