Spencer & Carter, upgrade della polizza multirischi Clikki

Spencer & Carter migliora la polizza multirischi Clikki e introduce un upgrade importante: uno scoperto unico pari al 10% dell’importo dell’annullamento per tutte le polizze che lo includono.

In questo modo il broker supera il precedente sistema che prevedeva franchigie (scoperto) differenziate: 20% in caso di penale superiore al 90% e 15% in caso di penale inferiore al 90%.

Elemento distintivo dell’operazione: il miglioramento delle condizioni non comporta alcun incremento del premio assicurativo, che rimane invariato rispetto alla versione precedente.

Un’evoluzione che semplifica la lettura delle condizioni contrattuali, rende più lineare la gestione dei sinistri e aumenta la competitività del prodotto per agenzie di viaggi e tour operator a maggior tutela del viaggiatore.

L’upgrade della garanzia annullamento rientra nel percorso di evoluzione continua dei prodotti Clikki, orientati a garantire soluzioni sempre più semplici, trasparenti e competitive per il mercato della distribuzione turistica.

«Questo upgrade conferma il nostro impegno nello sviluppo continuo dei prodotti Clikki, con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più allineate alle dinamiche del mercato e alle esigenze degli operatori turistici – sottolinea Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter – L’introduzione di uno scoperto unico al 10% semplifica la comprensione delle garanzie e la gestione dei sinistri. Siamo riusciti a ottenere un plus competitivo oggi difficilmente reperibile sul mercato, mantenendo invariato il premio della polizza e rafforzando ulteriormente la proposta di valore per agenzie e tour operator».

