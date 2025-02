Spirit Airlines esce dal fallimento: andrà in mano ai fondi

Un giudice fallimentare degli Stati Uniti ha approvato la ristrutturazione del debito di Spirit Airlines, autorizzando la compagnia aerea ultra low cost a convertire 795 milioni di dollari di debito in azioni e a uscire dalla bancarotta come società privata. Recentemente, Spirit aveva definitivamente rifiutato l’offerta di acquisizione da parte di Frontier Group Holdings.

L’OK IN TRIBUNALE

Il giudice fallimentare Sean Lane ha approvato la proposta di ristrutturazione della compagnia aerea durante un’udienza in tribunale a White Plains, New York. Il piano di Spirit cancella le azioni esistenti e passa la proprietà ai finanziatori, che includono Citadel Advisors – il fondo d’investimento del miliardario Ken Griffin – Pacific Investment Management Co. e Western Asset Management Co., secondo quanto emerge dai documenti.

CHAPTER 11 E RISTRUTTURAZIONE

Spirit Airlines ha richiesto la protezione garantita dal Chapter 11, la principale legge fallimentare statunitense, lo scorso novembre, per ristrutturare un debito di circa 1,6 miliardi di dollari, dopo aver perso terreno nel periodo post-pandemia. La società ha dichiarato che la ristrutturazione le fornirà il tempo necessario per migliorare il proprio business attraverso nuove opzioni premium, come sedili più larghi e bevande alcoliche gratuite per alcuni tipi di biglietti.

Il piano di ristrutturazione è stato sostenuto dai creditori di Spirit, che avranno il possesso della società una volta uscita dal Chapter 11. L’accordo prevede che la compagnia aerea converta 795 milioni di dollari di debito in azioni, l’uscita dalla bancarotta come società privata e un’iniezione di 350 milioni di dollari attraverso un aumento di capitale azionario. Le azioni esistenti di Spirit saranno cancellate senza compensazione, come è consuetudine nei casi di Chapter 11 per grosse società. La compagnia aerea ha dichiarato che prevede di uscire dalla bancarotta nel primo trimestre del 2025.