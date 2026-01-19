Strage ferroviaria in Spagna, treni in tilt Madrid-Andalusia

Traffico ferroviario sospeso sulla linea ferroviaria Madrid-Andalusia e proclamati tre giorni di lutto in Spagna dopo il drammatico incidente di domenica sera. Una quarantina di vittime e oltre 150 feriti in seguito al deragliamento di due treni dell’alta velocità all’altezza di Adamuz, nella provincia di Córdoba. Sul posto il premier Pedro Sánchez: «Oggi è un giorno di dolore per tutta la Spagna».

“Non risultano italiani coinvolti“, fa sapere la Farnesina.

Stravolto il ministro dei Trasporti, Raquel Sánchez Jiménez: «Un incidente inspiegabile su una linea nuova». Il tratto di linea ferroviaria era stato rinnovato a maggio e il treno della compagnia Iryo, ha sottolineato il ministro, era «praticamente nuovo». La Renfe esclude l’errore umano.

L’INCIDENTE

Il disastro si è verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, è deragliato appena un’ora dopo la partenza da Malaga ed è finito sul binario adiacente, dove stava arrivando un convoglio Renfe Alvia, in viaggio da Madrid a Huelva, con oltre 200 persone a bordo.

I tecnici spagnoli stanno lavorando per accertare quanto accaduto. Tra ipotesi del disastro, forse, un giunto saltato tra binari, che avrebbe creato uno spazio tra due sezioni e via via si è allargato al passaggio dei convogli.

«La priorità ora è assistere, accompagnare, aiutare tutte le persone colpite da questo incidente brutale», il messaggio dei sovrani Felipe VI e Letizia.

Parole di cordoglio espresse da Papa Leone XIV, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal premier, Giorgia Meloni.