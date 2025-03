Tap incassa oltre 53 milioni di utili (nonostante tutto)

Solo numeri positivi nel 2024 per Tap Air Portugal, 80 anni appena compiuti: 16,1 milioni di passeggeri trasportati e un utile netto – per il terzo anno consecutivo – di 53,7 milioni di euro. Un risultato influenzato principalmente da accantonamenti straordinari per il personale e perdite sui cambi. Rispetto al 2019, ultimo anno pre Covid, i risultati mostrano un incremento di 149,4 milioni di euro. Per ora congelato l’iter di privatizzazione, in seguito alle dimissioni del primo ministro Luis Montenegro.

Nel 2024, i ricavi operativi hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 4.242,4 milioni di euro, con un aumento dello 0,7% rispetto al 2023 e del 28,6% rispetto al 2019. I ricavi da passeggeri sono rimasti positivi, trainati dall’aumento della capacità (+1,6%) e dal miglioramento del load factor (+1,5%).

Il trasporto passeggeri ha fatto registrare un incremento dell’1,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 94% dei livelli del 2019. Il numero totale di voli operati è diminuito dell’1,5% rispetto al 2023, attestandosi all’86% dei livelli pre-crisi. Anche l’ottima performance del segmento manutenzione (+44,6%), in particolare nell’attività dell’officina motori, ha contribuito alla crescita dei ricavi.

Il Prask (Passenger revenue/available seat kilometer) ha raggiunto 7,13 centesimi di euro, in calo del 2,3% (-0,17 centesimi) rispetto all’anno precedente, ma comunque superiore del 28,4% (+1,58 centesimi) rispetto ai livelli del 2019.

I costi operativi ricorrenti sono aumentati dello 0,8% su base annua, raggiungendo i 3.859,8 milioni di euro nel 2024. Il Cask operativo ricorrente è diminuito dello 0,7% a 7,20 centesimi di euro, mentre il Cask, escluso il carburante, è aumentato del 2,1% rispetto al 2023, raggiungendo i 5,25 centesimi.

L’Ebitda ricorrente ha raggiunto gli 875,3 milioni di euro nel 2024, con un margine del 20,6%, in aumento di 3,7 milioni di euro (+0,4%) rispetto al 2023. L’Ebit ricorrente è stato pari a 382,7 milioni di euro, con un margine del 9,0%, in calo di 3,2 milioni di euro (-0,8%), riflettendo un livello di redditività consolidato, in linea con il 2023, che ha consentito di assorbire con successo i nuovi accordi collettivi aziendali e l’aumento dei costi del personale.

Al 31 dicembre 2024 Tap disponeva di una solida posizione di cassa pari a 651,6 milioni di euro, escludendo la terza tranche di capitale di 343 milioni di euro versata dall’azionista il 17 gennaio 2025. Considerando questa iniezione di capitale, il rapporto debito finanziario netto/Ebitda ha raggiunto il livello di 2,2x. Inoltre, la riuscita operazione di rifinanziamento del debito condotta a novembre ha aumentato la scadenza media del debito di Tap. Questi fattori rafforzano la stabilizzazione degli indicatori di riduzione dell’indebitamento finanziario e la gestione finanziaria disciplinata della compagnia.

Luís Rodrigues, presidente esecutivo di Tap, sottolinea che «i risultati del 2024 confermano il percorso di ripresa avviato negli ultimi anni. Per il terzo anno consecutivo, Tap ha registrato un utile netto positivo, sostenuto dall’aumento dei ricavi e dalla stabilizzazione dei risultati operativi. Inoltre, il continuo miglioramento della puntualità e della regolarità conferma un’operazione più solida e resiliente, riconosciuta dai nostri clienti attraverso il significativo aumento dell’Nps (Indice di soddisfazione del cliente) rispetto al 2023».

«Questi risultati – prosegue il dirigente – sono stati raggiunti in un anno molto sfidante, segnato da un aumento rilevante della concorrenza nei nostri principali mercati, forti svalutazioni valutarie, sfide operative, in particolare nel controllo del traffico aereo, ed eventi meteorologici avversi, oltre a vincoli strutturali come il limite del numero di aeromobili. Anche il 2025 sarà un anno impegnativo, ma sarà anche l’ultimo anno del piano di ristrutturazione, durante il quale continueremo a concentrarci sulla trasformazione di Tap in un’azienda sostenibilmente redditizia e tra le più attraenti del settore, con il supporto e l’impegno delle nostre persone e dei nostri stakeholder».

NUOVA LOUNGE DI BUSINESS CLASS ALL’AEROPORTO DI MIAMI

Intanto, Tap e Avianca hanno inaugurato la lounge condivisa di business class presso l’aeroporto internazionale di Miami: copre una superficie di 600 mq, si trova nel Terminal Sud ed è aperta 24 ore su 24 per offrire maggiore comfort, comodità e privacy a un massimo di 337 passeggeri in partenza. Dispone inoltre di wifi ad alta velocità, aree relax, spazi di lavoro dedicati e una zona gioco progettata appositamente per i bambini.

«La nostra prima lounge aperta al di fuori del Portogallo porta un po’ di Portogallo a Miami – ha dichiarato Sofia Lufinha, chief customer officer di Tap – Qui, con tutti i comfort di una nuova lounge di business class, i nostri ospiti possono gustare piatti e bevande tipici, come formaggi, dolci tradizionali come i pastéis de nata, vino rosso portoghese, vinho verde e porto. Rientra tutto nell’ambito dell’impegno di Tap per offrire un’esperienza di viaggio il più confortevole possibile».

La lounge è accessibile ai passeggeri Tap, Avianca e Star Alliance che viaggiano in First e Business Class, ai membri Tap Miles&Go Navigator e Gold, ai membri Gold idonei di Star Alliance e ai membri Gold e Diamond idonei di LifeMiles. L’accesso è inoltre consentito ai titolari di Priority Pass e, a seconda della disponibilità e della capacità, è anche possibile acquistare pass giornalieri.

La notizia è stata inviata dall’ufficio stampa di Tap.