Tempo di city break: le mete più convenienti per Omio

Questo 2025, grazie a un calendario golosissimo di weekend lunghi, è l’anno perfetto per pianificare per tempo dei city break. Per organizzarli al meglio e senza dispersione di tempo ed energie Omio, la piattaforma di prenotazioni per partenze in autobus, treno, aereo e traghetto, ha condotto uno studio molto interessante.

Analizzando i collegamenti tra gli aeroporti e i centri cittadini delle principali destinazioni europee, Omio ha individuato le città che offrono le soluzioni di trasporto più veloci e convenienti e sono le più adatte per un weekend fuori porta.

Lo studio, condotto su 50 città europee, rivela che gli aeroporti meglio collegati sono quelli di Nizza (Francia), Sofia (Bulgaria) e Varsavia (Polonia), dove il trasferimento al centro città richiede al massimo 30 minuti e costa non più di 1,85 euro.

Per quanto riguarda l’Italia, Napoli si distingue per i collegamenti più efficienti e convenienti: il viaggio in autobus dura circa 20 minuti e costa 5 euro, mentre un taxi impiega 24 minuti con una tariffa media di 21 euro.

Milano Malpensa, invece, risulta tra gli aeroporti più costosi e meno rapidi, con un tragitto in treno di 42 minuti per 13 euro o un viaggio in taxi di 53 minuti per ben 110 euro.

Firenze offre invece l’opzione più economica: la tramvia collega l’aeroporto al centro in circa 25 minuti per soli 1,50 euro, mentre un taxi impiega 36 minuti con una tariffa di 25 euro.